El teatre Kursaal de Manresa va viure dissabte una vetllada especialment emotiva amb el Concert de Nadal de la Fundació Ampans, que va posar punt final als actes del seu 60è aniversari. La interpretació conjunta de Quan somrius per part de la coral de l'Escola Jeroni de Moragas i els artistes Manu Guix i Elena Gadel va captivar un públic que va omplir la sala gran i va reafirmar el compromís de l'entitat amb una societat més inclusiva.
Una actuació compartida carregada d'emoció
Un dels moments més destacats de la nit va arribar amb la interpretació de Quan somrius, cantada damunt l'escenari per la coral de l'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas de la Fundació Ampans juntament amb Manu Guix i Elena Gadel. La interpretació va emocionar el públic del Kursaal, que va respondre amb una llarga ovació en una sala que es va quedar petita davant l'expectació generada.
Aquest moment simbòlic va exemplificar l'esperit del Concert de Nadal d'Ampans, que any rere any combina cultura, solidaritat i inclusió, i que enguany tenia un significat especial en coincidir amb la cloenda del 60è aniversari de l'entitat.
Un concert íntim i solidari
El duet format per Manu Guix i Elena Gadel va oferir un concert íntim i delicat per donar la benvinguda a les festes nadalenques, captivant un públic entregat des del primer moment. La vetllada va mantenir el seu caràcter solidari, i la recaptació obtinguda es destinarà a la creació de patis inclusius per a les escoles Jeroni de Moragas i Els Companys, dos projectes que reforcen la voluntat d'Ampans de promoure espais educatius accessibles i integradors.
Un record especial de la comunitat Ampans
Un cop finalitzada l'actuació, Manu Guix i Elena Gadel es van endur un record molt especial del seu pas pel Kursaal. Els dos artistes van rebre un obsequi en forma de retrat, dibuixats respectivament per Roger Concustell i Manolo Aparicio, dues persones de la comunitat d'Ampans. Un gest carregat de simbolisme que va posar el punt final a una vetllada extraordinària i plenament alineada amb els valors de l'entitat.