El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest diumenge, 15 de març a les 6 de la tarda, el concert del quartet vocal 5 elements, format per la soprano Marta Mathéu, la mezzosoprano manresana Mireia Pintó, el tenor sallentí Roger Padullés i el baríton Joan Martín-Royo. La formació actuarà acompanyada al piano per Stanislav Anguelov.
Un programa poc habitual per a quartet vocal
El concert proposa un repertori poc freqüent en les programacions habituals, amb música escrita per a quartet vocal amb acompanyament de piano. Els intèrprets presentaran un recorregut per diferents estils i autors, amb obres que combinen lirisme i expressivitat.
El programa inclourà quartets de Franz Schubert, les conegudes Cançons gitanes de Johannes Brahms i les evocadores Indianas del compositor argentí Carlos Guastavino, peces que rarament es poden escoltar en aquest format.
El concert també incorporarà algunes de les cançons més populars d'Eduard Toldrà, en arranjaments realitzats per Jordi Domènech.
Una formació creada el 2023
El quartet 5 elements està integrat per quatre cantants de referència de la lírica catalana, cadascun especialista en la seva corda vocal, que comparteixen projecte amb el pianista Stanislav Anguelov, establert a Catalunya.
La formació es va estrenar el juliol de 2023 i des d'aleshores ha començat a consolidar la seva trajectòria amb actuacions en diversos festivals i cicles de concerts del país.
Entre els seus compromisos futurs hi ha concerts en sales destacades, com el Palau de la Música Catalana.
Entrades
Les entrades per al concert tenen un preu de 18 euros, amb descompte fins als 15 euros per a majors de 65 anys i titulars del Carnet Galliner, i de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del teatre o a través del web del Kursaal.