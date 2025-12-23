Laumont i Formatges Muntanyola presenten el Trufalet, un formatge social de cabra trufat

Laumont i Formatges Muntanyola han presentat el Trufalet, un formatge de cabra trufat d'edició limitada que neix de la col·laboració entre dues iniciatives arrelades al territori i compromeses amb la qualitat i el valor humà. El producte s'elabora a Sant Salvador de Guardiola, en el marc del projecte social de la Fundació Ampans, i incorpora tòfona d'estiu seleccionada per l'empresa de Tàrrega.
Una trobada entre dues tradicions artesanes
El Trufalet és el resultat de la col·laboració entre Laumont, empresa referent en tòfones i bolets, i Formatges Muntanyola, el projecte formatger de la Fundació Ampans. Ambdues iniciatives comparteixen una manera d'entendre el producte basada en l'artesania, el respecte pel territori i la cura dels processos. El formatge s'elabora artesanalment amb llet de cabra de proximitat i s'enriqueix amb brisura de tòfona d'estiu, que aporta un aroma elegant i equilibrat sense emmascarar el caràcter làctic i cremós del formatge.
Un producte amb valor gastronòmic i social
Més enllà de la proposta culinària, el Trufalet té una forta dimensió social. S'elabora a l'obrador de Formatges Muntanyola, on persones amb discapacitat intel·lectual o en situació de vulnerabilitat participen activament en el procés productiu. "A Formatges Muntanyola entenem l'artesania com una manera de fer i de viure el producte. Aquest projecte ens permet demostrar que la qualitat gastronòmica i el compromís social poden anar de la mà", explica Anna Prado, responsable de Formatges Muntanyola i representant de la Fundació Ampans.
Gastronomia amb identitat i territori
Des de Laumont, la col·laboració es viu com una manera de donar sentit al producte des de l'origen fins al resultat final. "Trufalet és el resultat d'escoltar el producte, el territori i les persones. No volíem fer només un formatge trufat, sinó crear una proposta amb ànima", assenyala Miquel Ramon, responsable de comunicació de Laumont. El projecte es completa amb materials audiovisuals que expliquen tant el procés d'elaboració com la història humana que hi ha darrere de cada peça.
Edició limitada i comercialització
El Trufalet es comercialitza en edició limitada i està disponible per al públic final a través de les botigues online de Laumont i de Formatges Muntanyola. Amb aquest llançament, les dues iniciatives reivindiquen una gastronomia honesta, arrelada i amb identitat pròpia, on el sabor també parla de les persones que el fan possible.