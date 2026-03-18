Sant Fruitós de Bages tanca el 2025 amb un romanent net de prop de 2 milions d'euros

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha tancat l'exercici 2025 amb un romanent net de gairebé 2 milions d'euros, una xifra que permetrà impulsar projectes municipals pendents. Els bons resultats econòmics han estat avalats per la Diputació de Barcelona, que destaca la solidesa financera del consistori.
Uns comptes sanejats i amb capacitat d'inversió
El consistori ha registrat un romanent brut de tresoreria de 5,9 milions d'euros al tancament de l'exercici. D'aquesta quantitat, el romanent net disponible se situa en aproximadament 1,9 milions d'euros, un cop descomptades les reserves necessàries per garantir la solvència financera i el retorn de préstecs.
Aquesta disponibilitat de recursos obre la porta a donar resposta a necessitats municipals i a tirar endavant projectes que fins ara no comptaven amb finançament suficient per a la seva execució.
Més ingressos i control de la despesa
Segons el consistori, la millora dels resultats econòmics s'explica principalment per l'augment dels ingressos volàtils, especialment vinculats al creixement de l'activitat empresarial al municipi. Aquest increment s'ha combinat amb polítiques continuistes de contenció de la despesa.
Aquest equilibri entre ingressos i despeses ha permès consolidar una situació financera estable, mantenint la capacitat de resposta de l'administració local sense comprometre la sostenibilitat dels comptes públics.
Aval de la Diputació de Barcelona
En el marc del tancament de l'exercici, la Diputació de Barcelona ha elaborat un informe de diagnosi econòmica i financera sobre la situació de l'Ajuntament. L'estudi destaca els bons resultats de la gestió municipal i atorga al consistori tres semàfors verds en els principals indicadors econòmics, un reconeixement que certifica la seva situació de solvència i equilibri financer.