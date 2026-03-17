Sant Fruitós reactiva la recollida d'ADN caní per combatre l'incivisme a la via pública

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha reactivat el sistema de recollida de mostres d'ADN caní amb l'objectiu de reduir la presència d'excrements a la via pública i millorar la salubritat dels espais comuns. La mesura inclou la realització de quatre batudes mensuals per identificar conductes incíviques.
Un sistema per reforçar la neteja i el civisme
Aquest mecanisme, que ja s'havia implementat anteriorment al municipi, es reprèn ara amb una aplicació més regular per tal d'incrementar-ne l'eficàcia. El sistema consisteix en la recollida de mostres de femta a la via pública, que posteriorment s'analitzen per identificar l'animal i el seu propietari.
Amb aquesta iniciativa, el consistori vol incidir directament en una de les problemàtiques més recurrents en l'espai públic i fomentar actituds més responsables entre els propietaris de gossos.
Formació i desplegament del servei
Durant aquest mes de març, un equip integrat per personal tècnic municipal, agents de la Policia Local i treballadors del servei de neteja rebrà formació específica per dur a terme les tasques de recollida i registre de mostres.
La previsió és que el servei torni a estar plenament operatiu a partir del mes de maig, moment en què s'iniciaran les batudes mensuals programades.
Col·laboració amb la Mancomunitat del Cardener
Les mostres recollides s'entregaran a la Mancomunitat del Cardener, en el marc del conveni vigent amb aquest organisme. Aquesta entitat serà l'encarregada de realitzar les anàlisis genètiques necessàries per identificar els animals.
Aquest sistema permet vincular les mostres amb el cens d'ADN caní, facilitant així la detecció dels propietaris que incompleixen l'obligació de recollir els excrements dels seus animals.
Possibles sancions als infractors
Un cop identificat el propietari responsable, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages iniciarà el procediment sancionador corresponent d'acord amb la normativa municipal.
Amb aquesta actuació, el consistori pretén no només sancionar les conductes incíviques, sinó també conscienciar la ciutadania sobre la importància de mantenir uns espais públics nets i saludables per a tothom.