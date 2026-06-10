L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor impulsa el «Racó TikTok» per donar veu al barri

L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor de Manresa posarà en marxa durant les properes Festes de Sant Pere el nou Racó TikTok, una iniciativa amb què l'entitat vol fomentar la participació ciutadana i potenciar la presència del barri a les xarxes socials. El projecte pretén convertir els veïns i veïnes en creadors de contingut i ambaixadors del dia a dia del barri.
Un espai per compartir experiències i activitats
La proposta neix amb la voluntat de donar veu al veïnat i promoure un entorn digital "actiu, participatiu i creatiu" a través de plataformes com TikTok i Instagram. Segons explica la junta de l'associació, l'objectiu és que siguin els mateixos residents qui expliquin històries, comparteixin experiències i facin difusió de les activitats que es duen a terme a la Carretera de Santpedor.
El Racó TikTok es planteja com un punt de trobada virtual per reforçar el sentiment de pertinença i donar visibilitat a la vida associativa del barri. L'entitat considera que les xarxes socials poden ser una eina útil per arribar a nous públics, especialment als més joves, i projectar una imatge "moderna, dinàmica i participativa".
Una iniciativa amb voluntat de continuïtat
L'associació preveu incorporar aquesta experiència digital en altres activitats que organitza habitualment, com el Mercat Uallapop, les campanyes de Nadal o diferents accions conjuntes amb entitats i comerços del barri.
En aquest sentit, el president de l'entitat, Sebastià Suet, ha animat la resta d'associacions de la ciutat a impulsar iniciatives similars per donar més visibilitat al teixit associatiu local a través de les xarxes socials.
Per potenciar la difusió dels continguts i crear una identitat comuna, l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor convida els participants a utilitzar l'etiqueta #TikTokBarri en les seves publicacions.