Educadores i alumnes de Manresa fan una acció de boicot a Carrefour i McDonald's per Palestina

Educadores i alumnes d'ESO vinculats al projecte Pau i Vida, amb el suport del col·lectiu Aturem les Guerres, han protagonitzat aquest dimarts a Manresa una acció de boicot contra les empreses Carrefour i McDonald's per denunciar la seva vinculació econòmica amb les polítiques de l'Estat d'Israel contra el poble palestí.
L'acció ha començat davant de Crist Rei i ha continuat amb una marxa fins al Carrefour del carrer Barcelona i, posteriorment, fins al restaurant McDonald's de l'avinguda Universitària. Durant el recorregut, els participants han repartit cartells i octavetes amb crides a deixar de consumir en aquestes empreses.
Els impulsors de la iniciativa asseguren que aquestes marques "col·laboren i obtenen beneficis" vinculats a la colonització, l'apartheid i la guerra a Palestina. Segons expliquen, la campanya s'emmarca en l'estratègia internacional de Boicot, Desinversió i Sancions (BDS), que promou pressió econòmica contra empreses i governs vinculats a les polítiques israelianes.
Informació als clients
El grup ha repartit material informatiu tant davant dels establiments com a l'interior del McDonald's, amb l'objectiu de donar a conèixer als consumidors els vincles empresarials que denuncien.
En el manifest difós durant l'acció, els organitzadors comparen aquesta estratègia amb els boicots impulsats contra el règim de l'apartheid a Sud-àfrica i asseguren que la pressió ciutadana ja ha provocat, en altres casos, la retirada de suports comercials a Israel per part d'algunes multinacionals.
Els participants també fan referència a informes i investigacions d'organismes internacionals i ONG sobre la situació a Palestina i defensen que les accions de boicot són una eina de pressió "efectiva" davant les vulneracions de drets humans.
Un projecte educatiu sobre convivència i justícia global
L'acció s'emmarca dins del projecte Pau i Vida, una iniciativa ciutadana centrada en l'educació per a la ciutadania global i la promoció de la convivència intercultural a Manresa i altres municipis del Bages i el Moianès.
Segons expliquen els impulsors, abans de l'acció s'han desenvolupat vuit mòduls educatius sobre inclusió, migracions, desigualtats globals i cultura de la pau. Les activitats han inclòs àpats interculturals, testimonis de persones migrants, tallers i sessions de debat i organització d'accions comunitàries.
Algunes d'aquestes propostes confluiran aquesta setmana en una matinal de convivència intercultural entre instituts, amb activitats com un torneig amistós de futbol, tallers antiracistes i un tast de productes de comerç just.