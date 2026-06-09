La CGT veu «dubtes raonables» en la gestió del paper i cartró a Manresa

La Federació Local de la CGT de Manresa ha criticat la resposta de l'Ajuntament sobre la gestió de la fracció de paper i cartró de la recollida selectiva i considera que la informació facilitada no permet verificar la traçabilitat completa dels residus. El sindicat denuncia manca de transparència i reclama accés a tota la documentació relacionada amb el tractament final del material recollit.
Segons ha exposat la CGT en un comunicat, la resposta municipal a l'expedient d'accés a la informació ambiental sobre la gestió del paper i cartró ha arribat "aproximadament un mes fora del termini legal establert", un fet que el sindicat considera un incompliment de les garanties en matèria de transparència.
Després d'analitzar la documentació rebuda, la CGT assegura que la informació és "clarament insuficient i parcial", ja que, malgrat que s'hi inclouen dades generals sobre l'empresa adjudicatària, el punt de descàrrega i les quantitats globals recollides, considera que no s'han aportat elements essencials per comprovar el recorregut complet del residu.
Entre la documentació que el sindicat afirma que falta hi ha els documents de trasllat, albarans o registres de seguiment, els registres complets d'entrada a planta, la identificació verificable del gestor autoritzat, així com informació sobre el destí final del material després del seu pas per la planta de Sallent. També reclama informes de control o auditories i dades sobre possibles incidències o incompliments.
Dubtes sobre la traçabilitat
La CGT sosté que aquesta manca d'informació impedeix comprovar "de manera objectiva" que el circuit de gestió del paper i cartró s'ajusta plenament a la normativa vigent en matèria de residus i traçabilitat.
En aquest sentit, el sindicat afirma que no s'ha pogut acreditar documentalment el tractament final de més de 440 tones de cartró recollides selectivament, fet que, segons defensa, genera "dubtes raonables" sobre la correspondència entre les quantitats declarades i el seu tractament real.
La central sindical remarca que la gestió d'un servei públic essencial com la recollida de residus "no es pot basar en afirmacions generals, sinó en documentació verificable i accessible".
Reclamacions al govern municipal
Per tot plegat, la CGT exigeix a l'Ajuntament de Manresa el lliurament íntegre de la documentació sol·licitada, la identificació completa del circuit de gestió fins al destí final dels residus i, en cas que determinats registres no existeixin, que aquesta circumstància s'acrediti "de forma expressa i motivada".
El sindicat també reclama explicacions pel retard en la resposta municipal i defensa que la gestió dels residus municipals s'ha de regir per criteris de "transparència, control públic i traçabilitat real".