18 de març de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

Economia

El COAC convoca el Premi Emergent d'Arquitectura i Bioconstrucció per a joves talents

El certamen posa el focus en petites decisions de disseny que millorin la salut i la sostenibilitat dels espais

  Claudina Relat, presidenta de la Demarcació del COAC, en una imatge d'arxiu

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de març de 2026 a les 09:08

La demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha obert la convocatòria del Premi Emergent d'Arquitectura i Bioconstrucció, una iniciativa adreçada a estudiants i joves professionals que vol donar visibilitat al talent emergent i apropar l'arquitectura sostenible a la ciutadania. El certamen, presentat a Manresa i amb la col·laboració de Firhàbitat, posa l'accent en el paper de les decisions projectuals des de l'origen per millorar la salut, el confort i la relació amb l'entorn.

Reconeixement a la petita escala

A diferència d'altres premis centrats en grans projectes, aquesta convocatòria vol destacar idees i estratègies de petita escala basades en criteris de bioconstrucció i pensament bioclimàtic. L'objectiu és posar en valor com les decisions quotidianes en el disseny arquitectònic poden tenir un impacte directe en la qualitat de vida de les persones i en la sostenibilitat dels espais.

El jurat valorarà especialment la claredat conceptual de les propostes, la coherència amb els principis de la bioconstrucció i la capacitat de generar un impacte real amb recursos responsables.

Adreçat a estudiants i joves arquitectes

El premi s'adreça a estudiants d'arquitectura de grau o màster, així com a joves arquitectes amb un màxim de cinc anys des de l'obtenció del títol habilitant. La participació pot ser individual o en equip, amb inscripció gratuïta i presentació exclusivament telemàtica.

Les propostes s'hauran de presentar en un únic panell en format DIN A2, que inclogui la idea, la justificació i la representació gràfica del projecte. Aquesta limitació busca fomentar la capacitat de síntesi i la claredat en la comunicació de les idees.

Dotació i projecció professional

La proposta guanyadora rebrà una dotació econòmica de 500 euros, a més d'altres reconeixements com l'accés a activitats formatives especialitzades i jornades tècniques. Més enllà del premi econòmic, el certamen vol esdevenir una plataforma per impulsar la trajectòria professional dels participants i donar-los visibilitat dins el sector.

Des del COAC remarquen que els Premis de Bioconstrucció es convoquen de manera biennal i que aquesta nova categoria emergent neix amb la voluntat de fomentar una nova cultura arquitectònica més conscient, accessible i compromesa amb el medi ambient.

Et pot interessar