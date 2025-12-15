El COAC presenta el projecte guanyador per reformar la Casa Lluvià i millorar-ne l'accessibilitat

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) presentarà aquest dijous 18 de desembre el projecte Avantsala a través, guanyador del concurs per a la reforma de la Casa Lluvià, seu institucional del COAC a Manresa. La intervenció pretén millorar l'accessibilitat i l'eficiència energètica de l'edifici, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local.
Presentació del projecte guanyador
L'acte tindrà lloc el 18 de desembre a les 6 de la tarda a la Casa Lluvià i comptarà amb la presència dels arquitectes Alejandro Caballero i Guillem Elvira, autors del projecte Avantsala a través. Durant la presentació, explicaran les principals línies de treball, així com el procés que va portar a la seva elecció en el concurs convocat pel COAC. Paral·lelament, els assistents podran visitar una exposició amb totes les propostes presentades al certamen, que permetrà conèixer les diferents visions arquitectòniques que es van presentar per a la remodelació de l'edifici.
Objectius de la intervenció
El projecte guanyador es destaca per la seva innovació i la sensibilitat envers el valor històric i patrimonial de la Casa Lluvià. L'objectiu principal és millorar l'accessibilitat universal i l'eficiència energètica, alhora que es reforça la funcionalitat de l'edifici com a espai públic i de dinamització cultural. Entre les actuacions previstes, destaca l'ampliació de l'aforament i la modernització de la sala polivalent situada a la planta soterrani, així com la centralització dels accessos, concentrant en un únic punt l'entrada a la sala i a la Casa Lluvià a través del pati central. Aquestes mesures permetran un ús més còmode i pràctic dels espais per a activitats culturals, conferències i exposicions.
Col·laboració institucional
L'Ajuntament de Manresa, com a propietari de l'immoble, ha estat un agent clau en el desenvolupament del concurs i en la definició del futur de la Casa Lluvià. La col·laboració entre el consistori i la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC busca preservar i revitalitzar aquest edifici emblemàtic del centre de la ciutat, reforçant-ne el paper com a referent arquitectònic i cultural. Amb aquesta actuació, es garanteix que la Casa Lluvià pugui continuar oferint serveis adaptats a les necessitats actuals de la ciutadania.
Impacte i futur de la Casa Lluvià
Amb la presentació del projecte, la Demarcació s'acomiada temporalment de l'actual sala d'exposicions i conferències. L'inici de les obres comportarà una remodelació integral que transformarà la imatge dels espais i els adequarà a les noves necessitats, incorporant criteris d'accessibilitat i sostenibilitat. L'acte de presentació té un caràcter informatiu i està obert al públic, amb la voluntat d'apropar l'arquitectura a la ciutadania i mostrar com es projecta la renovació d'un edifici històric amb una combinació d'innovació i respecte pel patrimoni.