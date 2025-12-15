Joan Morros rebrà aquest dimarts la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural de Manresa

L'Ajuntament de Manresa concedirà aquest dimarts la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural a Joan Morros Torné, reconeixent la seva llarga trajectòria com a promotor cultural, activista i impulsor de les arts escèniques a la ciutat, així com la seva implicació en la recuperació del teatre Kursaal. L'acte es podrà seguir en directe al Saló de Sessions i pel canal de YouTube municipal.
Homenatge institucional a un referent cultural
L'acte de lliurament de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural tindrà lloc aquest dimarts, 17 de desembre, a les set de la tarda al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. La cerimònia comptarà amb l'assistència de familiars, amics del guardonat i representants institucionals, així com membres de les entitats que han donat suport a la concessió de la medalla. L'acte s'iniciarà amb la salutació de l'alcalde Marc Aloy, seguida de l'intervenció de Rosa Clarena, de l'Associació Cultural El Galliner, que parlarà en nom de les entitats promotores. L'activista cultural i filòleg Ramon Fontdevila realitzarà la glossa, i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, llegirà l'acord de concessió de la medalla, que posteriorment serà lliurada per l'alcalde a Joan Morros Torné. La cerimònia finalitzarà amb l'actuació del violoncel·lista Aniol Cirera Busqué. Aquells que no puguin assistir presencialment podran seguir l'acte en directe des del Saló de Sessions, la sala de Columnes de l'Ajuntament i pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Manresa.
Una trajectòria professional i educativa destacada
Nascut a Manresa el 3 de febrer de 1954, Joan Morros Torné és enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia. Va desenvolupar una llarga carrera docent, exercint com a professor de secundària durant 37 anys i com a catedràtic d'Animació Sociocultural a l'Institut Guillem Catà. Es va jubilar l'any 2015 i des de llavors col·labora com a voluntari en diversos projectes socioeducatius. La seva trajectòria professional, marcada per la dedicació a l'educació i la formació de joves, ha estat un punt de partida per al seu compromís amb la cultura i la dinamització social de la ciutat.
Impulsor de la cultura i les arts escèniques
Més enllà de la seva carrera docent, Morros ha estat un dels grans referents culturals de Manresa. La seva trajectòria com a promotor d'entitats culturals comença el 1977 amb la creació de l'entitat Rialles de Manresa, dedicada a programar espectacles infantils. Quatre anys més tard, el 1981, va participar en el llançament de l'Associació Cultural Tabola, enfocada a organitzar activitats juvenils, i el 1986 va crear l'Associació Cultural Bloc amb antics col·laboradors de Tabola. L'any 1987 va ser un dels fundadors de la revista El Pou de la Gallina i el 1995 va formar, juntament amb set persones més, l'Associació Cultural El Galliner, entitat amb la qual es va aconseguir recuperar el teatre Kursaal l'any 2006, un projecte emblemàtic per a la ciutat. Des de 1995, Morros és coordinador de l'associació, mantenint un paper actiu en la promoció de la cultura local i les arts escèniques.
Compromís social i reconeixements
A més de la seva activitat cultural, Morros ha participat en iniciatives de reflexió educativa, com el col·lectiu Una altra Educació és possible, creat el 2012 per promoure el debat sobre el sistema educatiu. La seva tasca ha estat reconeguda en diverses ocasions: va rebre el 31è Premi Bages de Cultura el 2013 i va ser pregoner de la Festa de la Llum el 2019. La concessió de la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural representa un reconeixement al seu compromís amb la cultura, l'educació i la vida associativa de Manresa, destacant la seva capacitat per combinar la promoció de les arts escèniques amb la implicació social i comunitària.