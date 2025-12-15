15 de desembre de 2025

Societat

El Rotary Club de Manresa premia la Fundació Montepio amb el 24è Premi Simeó Selga

Els 6.000 euros del guardó serviran per promoure mobilitat segura i responsable

  • Imatge d'arxiu d'un simulacre durant el Conductàlia del Montepio -

Publicat el 15 de desembre de 2025 a les 10:52

La Fundació Montepio ha estat guardonada amb el 24è Premi Simeó Selga del Rotary Club de Manresa-Bages per la seva tasca en seguretat viària i mobilitat responsable. El premi, dotat amb 6.000 euros, reconeix els projectes Conductàlia per a joves i Recondueix per a persones sènior, amb els quals la fundació promou una mobilitat més segura, sostenible i inclusiva al territori.

Programes guanyadors

El projecte Conductàlia combina teatre, testimonis reals i formació pedagògica per sensibilitzar els joves sobre els riscos de distraccions al volant, consum d'alcohol i drogues, excés de velocitat i impulsivitat, fomentant la responsabilitat i la consciència ciutadana.

Per la seva banda, Recondueix ofereix a les persones sènior eines per actualitzar els seus coneixements sobre normativa, mobilitat urbana i transport públic, millorant la confiança i la seguretat en els desplaçaments quotidians i promovent opcions de mobilitat sostenible.

Lliurament del premi

El guardó es lliurarà el 18 de gener al Teatre Kursaal en el marc de l'espectacle Per fi Sol, de Carles Sans, exintegrant del Tricicle, que presentarà anècdotes personals i professionals amb un toc humorístic. Les entrades ja estan a la venda.

Trajectòria del premi i homenatge a Simeó Selga

El Premi Simeó Selga, amb més de 20 anys de trajectòria, ha impulsat projectes d'entitats com Ampans, el Banc dels Aliments de Manresa, l'Associació Síndrome d'Asperger de la Catalunya Central i moltes altres. El guardó ret homenatge al pediatre manresà Simeó Selga Ubach, reconegut pel seu compromís social, cultural i educatiu, i pel seu impacte en la comunitat del Bages.

