Manresa firma convenis amb Fundació Germà Tomàs Canet i Càritas per projectes sociolaborals

L'Ajuntament de Manresa ha formalitzat recentment dos convenis de col·laboració amb la Fundació Germà Tomàs Canet i amb Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa per impulsar projectes d'integració i ocupació. Les subvencions atorgades, de 40.728 i 20.000 euros respectivament, permetran desenvolupar activitats destinades a millorar l'ocupabilitat de persones amb malalties mentals i a oferir formació i inserció laboral a persones en risc d'exclusió social.
Conveni amb la Fundació Germà Tomàs Canet
El conveni amb la Fundació Germà Tomàs Canet contempla una subvenció municipal de 40.728 euros per col·laborar en la gestió de l'Oficina Tècnica Laboral (OTL). Aquesta iniciativa està dirigida a persones que pateixen malalties mentals i té com a objectiu millorar la seva inserció i integració sociolaboral.
L'OTL ofereix serveis especialitzats a les persones usuàries de ProManresa, amb sessions d'orientació professional, tallers de recerca de feina, treball per competències i capacitació en noves tecnologies. Alhora, les persones usuàries de Mosaic es beneficien dels recursos ocupacionals disponibles, creant un intercanvi d'oportunitats i reforçant la formació laboral del col·lectiu.
Conveni amb Càritas Diocesana de Vic - Arxiprestal de Manresa
L'Ajuntament també ha signat un conveni amb Càritas, amb una subvenció de 20.000 euros destinada als projectes Activa't a l'hort i Peonatge Agrari. Aquests programes combinen activitat ocupacional i agricultura social i estan pensats per a persones en risc d'exclusió social, ja sigui per motius administratius, socials o terapèutics, amb dificultats per accedir al mercat laboral.
Els participants són derivats des de ProManresa, el Servei de Drets Socials o des del programa d'acollida de Càritas. Aquest conveni s'emmarca dins del conveni marc establert el 2023 per al finançament i suport continuat de les activitats de l'entitat.
Impuls a la cohesió social i l'ocupabilitat
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb la directora de la Fundació Germà Tomàs Canet, Anna Maria Prats, i el director de Càritas Arxiprestal de Manresa, Joan Grau, han destacat que aquests acords reforcen el compromís de l'Ajuntament amb la cohesió social a través de l'ocupació.
Apostar per l'ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables és una eina essencial per garantir els drets de les persones amb més dificultats, reduir la bretxa de l'exclusió social i construir un mercat de treball local més inclusiu. Els convenis permeten així consolidar iniciatives que combinen formació, inserció i suport social, en benefici del conjunt del municipi.