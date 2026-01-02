Localitzen a Manresa una dona de 60 anys donada per desapareguda a Badalona

Agents dels ARRO dels Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dijous a la nit la localització d'una dona de 60 anys a la baixada dels Drets de Manresa, sobre qui hi havia una denúncia per la seva desaparició, presentada a Badalona al matí del mateix dia. La dona presentava una ferida oberta a la cella i un ull de vellut i, a més, tenia un discurs incoherent, motius pels quals una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages.
Els fets han passat aquest dijous, 1 de gener, poc abans de 2/4 de 12 de la nit, quan algunes persones han aturat una furgoneta dels ARRO que passava fent patrullatge per la plaça Sant Ignasi. A la baixada dels Drets hi havia una dona amb el trau a la cella i un blau a l'ull amb dificultats per fer-se entendre. La dona ha explicat als agents que havia vingut a Manresa per trobar-se amb la seva filla i que l'havien agredit, tot i que el seu discurs no era massa coherent. Alguns testimonis han assenyalat que una estona abans l'havien vist discutir-se amb un home, però ningú no ha pogut confirmar les agressions.
Quan els agents han comprovat la seva identitat a partir de la documentació, han comprovat que hi havia activa una denúncia de desaparició presentada per la seva parella aquell mateix matí a Badalona. Els agents també han confirmat que la seva filla resideix a Manresa i l'han avisat. La policia catalana també ha contactat amb el denunciant per comunicar-li la seva localització.
Un cop ha arribat l'ambulància del SEM, i amb l'ajuda dels agents i de la filla, la dona ha estat traslladada a l'hospital Sant Joan de Déu.