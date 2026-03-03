Desmantellen una granja de criptomonedes il·legal en una nau de Sant Vicenç

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una granja de criptomonedes que funcionava de manera il·legal en una nau industrial de Sant Vicenç de Castellet. A l'interior s'hi van localitzar 88 aparells informàtics a ple rendiment destinats a la mineria de criptomonedes, que operaven amb una connexió elèctrica fraudulenta. La policia ha denunciat un home de 34 anys com a presumpte responsable dels fets.
Investigació iniciada a l'octubre
La investigació es va iniciar el mes d'octubre, quan es va tenir coneixement d'una defraudació molt elevada de subministrament elèctric en una nau del municipi. Les primeres gestions van permetre detectar un consum anormalment alt per a un espai d'aquestes característiques, fet que va aixecar sospites sobre una possible activitat irregular.
Després de diverses comprovacions, el 26 de febrer agents de la Unitat d'Investigació del Bages, amb el suport d'efectius de l'ARRO, van dur a terme una entrada i registre a la nau.
Connexió il·legal i risc d'incendi
A l'interior de l'immoble, els agents van localitzar 88 equips informàtics dedicats a la mineria de criptomonedes. També van constatar una connexió il·legal a la xarxa elèctrica mitjançant un enganxament directe trifàsic al sistema de distribució.
Segons la companyia subministradora, el valor de la defraudació ascendeix a 860.643,71 euros. A més del perjudici econòmic, aquest tipus d'instal·lacions comporten un risc elevat d'incendi i poden provocar danys a la línia elèctrica, així com posar en perill la seguretat de les persones i causar danys materials.
Els Mossos han denunciat un home de 34 anys per un delicte de defraudació de fluid elèctric.