Manresa dona veu als refugiats de guerra en una nova Jornada Mundial de la Pau

Manresa ha commemorat aquest dijous 1 de gener una nova Jornada Mundial de la Pau amb una concentració a la Plana de l'Om convocada per la Comunitat de Sant'Egidio. L'acte ha comptat amb el parlament del seu responsable a la ciutat, Pere Sobrerroca, i amb els testimonis de tres persones refugiades de guerra procedents d'Ucraïna, Nigèria i Afganistan, que han posat rostre humà als conflictes armats que continuen actius arreu del món.
Una convocatòria anual per reivindicar la pau
Com és habitual cada any, Manresa s'ha sumat aquest 1 de gener a les iniciatives internacionals de la Jornada Mundial de la Pau. La concentració s'ha celebrat a la tarda a la Plana de l'Om, en una convocatòria impulsada per la Comunitat de Sant'Egidio amb l'objectiu de fer visible el rebuig a la guerra i a la violència i que ha aplegat una quarantena de persones.
L'acte s'ha emmarcat en la 59a edició de la Jornada Mundial de la Pau, que aquest any s'ha celebrat sota el lema Que la pau sigui amb tots vosaltres: cap a una pau desarmada i desarmant, en suport al missatge del papa Lleó. La trobada ha volgut recordar que la pau no és una idea abstracta, sinó una realitat possible que cal defensar davant d'un context internacional marcat per nombrosos conflictes armats.
El parlament de la Comunitat de Sant'Egidio
Durant l'acte, el responsable de la Comunitat de Sant'Egidio a Manresa, Pere Sobrerroca, ha estat l'encarregat d'obrir els parlaments. La seva intervenció ha situat la concentració dins d'un moviment global que, coincidint amb l'1 de gener, es replica de manera simultània en ciutats d'arreu del món.
Segons el plantejament de la convocatòria, la pau s'ha d'entendre com un compromís col·lectiu i quotidià, que requereix una implicació activa de la societat civil. En aquest sentit, l'acte ha volgut ser una afirmació pública que la guerra no és un destí inevitable i que existeix una alternativa basada en el diàleg, la convivència i el respecte.
Testimonis de conflictes armats
Un dels moments més colpidors de la concentració ha estat l'escolta dels testimonis de tres refugiats de guerra procedents d'Ucraïna, Nigèria i Afganistan. Les seves experiències personals han posat veu a les conseqüències humanes dels conflictes armats i han traslladat al públic la realitat del desplaçament forçat, la violència i la pèrdua associades a la guerra.
Aquests testimonis han servit per recordar que darrere de cada conflicte hi ha històries de vida marcades pel patiment, i que la pau té una dimensió profundament humana. L'acte ha volgut donar protagonisme a aquestes veus com a eina de conscienciació i de denúncia de la violència.
Recordar els conflictes oberts al món
La concentració també ha posat el focus en el fet que el món viu actualment una cinquantena llarga de conflictes actius. Entre aquests, s'ha recordat la guerra a Ucraïna, la situació d'inestabilitat a l'Orient Mitjà amb una fràgil treva a Gaza, així com els conflictes al nord de Moçambic, al Sudan del Sud o al nord de Nigèria.
A més dels conflictes armats, l'acte ha volgut denunciar altres formes de violència presents a diferents regions del planeta, com la vinculada a les maras i al narcotràfic en diversos països d'Amèrica Llatina, o la violència que pateixen moltes dones arreu del món. Tot plegat ha configurat un relat ampli sobre les múltiples cares de la violència global.
Un gest col·lectiu amb suport d'entitats
La convocatòria de Manresa s'ha inscrit en una mobilització internacional impulsada per la Comunitat de Sant'Egidio als cinc continents. Segons els organitzadors, milers de persones de diferents confessions religioses i de bona voluntat s'han reunit simultàniament en ciutats com Manresa, Barcelona, Roma i molts altres punts del món.
L'acte ha comptat amb l'adhesió de nombroses organitzacions i entitats, entre les quals Justícia i Pau, Fundipau, la Delegació d'Apostolat Social i Caritativa, Càritas Diocesana de Barcelona, la Unió de Religiosos de Catalunya, el Moviment dels Focolars, Mans Unides Barcelona, l'Institut Emmanuel Mounier Catalunya, la Fundació Migra Studium, el Consell Evangèlic de Catalunya i la Fundació Joan Maragall, entre d'altres. A Manresa, l'acte ha comptat amb la presència dels responsables del col·lectiu Aturem les Guerres.