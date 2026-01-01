La Sira és el primer nadó del 2026 al Bages amb un naixement a les 00.41h

El Bages ja té el seu primer nadó del 2026. La Sira ha nascut a les 00.41 hores d'aquest 1 de gener a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. És filla de la Violeta i en Joan, veïns de Sant Fruitós de Bages, i és el segon fill de la família. A més, la Sira també representa el primer naixement a tota la Catalunya Central.
Un naixement que inaugura l'any al Bages
L'any 2026 ha començat al Bages amb el naixement de la Sira, el primer nadó registrat a la comarca aquest nou any. L'infant ha vingut al món aquest dimecres 1 de gener a les 00.41 hores, quan tot just havien passat quaranta-un minuts de la mitjanit, marcant així el primer naixement del calendari a la comarca.
El part s'ha produït a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, centre de referència per a l'atenció obstètrica al Bages i a altres comarques de la Catalunya Central. El naixement de la Sira s'ha produït en les primeres hores d'un dia tradicionalment assenyalat, en què els hospitals registren amb especial atenció els primers parts de l'any.
La família, veïna de Sant Fruitós de Bages
La Sira és filla de la Violeta i en Joan, una parella resident a Sant Fruitós de Bages. El municipi suma així un nou naixement que, a més, té la particularitat de ser el primer de tot el 2026 a la comarca.
Per a la família, aquest naixement representa també l'arribada del segon fill, un fet que marca una nova etapa en la seva vida familiar. Tot i que es tracta del segon infant, el fet que la Sira hagi nascut en els primers minuts de l'any li atorga un simbolisme especial, tant per a la família com per al conjunt del territori.
L'Hospital Sant Joan de Déu, escenari del primer part de l'any
El part ha tingut lloc a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, un centre que habitualment concentra una part important dels naixements del Bages. Cada inici d'any, aquest hospital és un dels punts on es posa el focus per conèixer quin és el primer nadó que neix a la comarca.
El fet que el primer part del 2026 al Bages s'hagi produït a les seves instal·lacions reforça el paper del centre com a referent sanitari del territori. La franja horària de la mitjanit i les primeres hores de l'1 de gener sol ser especialment significativa per als equips sanitaris, que enceten l'any atenent els primers naixements.
Un moment simbòlic per a la comarca
El primer nadó de l'any acostuma a ser una notícia destacada en l'àmbit local, ja que simbolitza l'inici d'un nou any també en termes de vida i de futur. En aquest cas, la Sira s'ha convertit en la primera criatura nascuda al Bages el 2026, un fet que quedarà registrat com una petita efemèride del calendari comarcal.
Aquest tipus de naixements solen generar interès perquè representen un punt de partida, tant des del vessant humà com des del relat col·lectiu del territori. L'arribada de la Sira obre, simbòlicament, el capítol dels naixements d'aquest nou any a la comarca.
El primer naixement del 2026, als 41 minuts de la mitjanit
Amb un naixement a les 00.41 hores, la Sira ha arribat al món quan el 2026 tot just començava. El marge de temps respecte a l'inici oficial de l'any subratlla encara més la seva condició de primer nadó del Bages en aquest nou exercici.
A partir d'aquest primer part, el calendari de naixements del 2026 ja queda inaugurat a la comarca, amb la Sira com a primer nom propi associat a l'any que acaba de començar.