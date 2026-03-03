L'EAP Artés celebra 25 anys amb una setmana d'activitats obertes a la població

L'Equip d'Atenció Primària (EAP) Artés de l'Institut Català de la Salut commemora el seu 25è aniversari amb una setmana d'activitats obertes a la ciutadania del 9 al 13 de març. Els actes es faran als municipis d'Artés, Avinyó, Santa Maria d'Oló, Sant Feliu Sasserra, Calders i Monistrol de Calders, i culminaran amb un acte institucional el dia 11 de març. En aquests 25 anys, l'equip ha realitzat prop d'1,8 milions d'atencions sanitàries.
Acte central i reconeixement institucional
L'acte institucional tindrà lloc el dimecres 11 de març, a la 1 del migdia, a la sala Dos de Gener d'Artés, i serà obert a tota la ciutadania. Hi participaran representants polítics i sanitaris, entre els quals el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez; la directora assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat de l'ICS, Elisabet Descals; la gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Núria Prat, i representants municipals de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS). L'acte comptarà també amb la participació de l'actriu artesenca Mont Plans i clourà amb un refrigeri ofert per l'Ajuntament.
La commemoració vol posar en valor la trajectòria del centre i el compromís dels seus professionals amb la salut i el benestar de la població, així com la col·laboració sostinguda amb ajuntaments i entitats del territori.
Una setmana d'activitats de promoció de la salut
El programa inclou xerrades, caminades, tallers i activitats lúdiques als diferents municipis de l'ABS. A Artés s'hi faran sessions sobre insomni, benestar emocional, drets al final de la vida i alimentació saludable, així com una gimcana sobre salut. A Santa Maria d'Oló, Monistrol de Calders i Calders s'organitzen tallers d'estimulació cognitiva i caminades; a Avinyó, una caminada de 5 quilòmetres amb esmorzar; i a Sant Feliu Sasserra, una caminada amb aperitiu final.
- A Artés s'organitza una xerrada sobre l'insomni (el 9 de març a les 18 h), un taller de benestar emocional (el 10 de març a les 18 h), una gimcana sobre salut (l'11 de març a les 10 h), l'acte institucional dels 25 anys (l'11 de març a les 13 h), una xerrada sobre els drets de vida i final de vida (el 12 de març a les 18 h) i una sessió de l'Escola de salut sobre alimentació (el 13 de març a les 10 h).
- A Santa Maria d'Oló, el dia 10 de març s'organitza una caminada, un taller d'estimulació cognitiva a través dels jocs de taula i un vermut, a càrrec de l'Ajuntament.
- A Monistrol de Calders i a Calders, també el dia 10 de març, es farà el mateix taller que a Oló.
- A Avinyó s'ha organitzat una caminada de 5 km, el dia 11 de març, amb esmorzar a càrrec de l'Ajuntament.
- Finalment, el dia 13 de març a Sant Feliu Sasserra es farà una caminada pels entorns del poble, amb un aperitiu final a càrrec de l'Ajuntament.
La iniciativa reforça el model d'atenció comunitària que ha caracteritzat l'EAP des de la seva creació, amb una aposta clara per la prevenció i l'educació sanitària.
25 anys d'evolució i creixement assistencial
El CAP d'Artés es va inaugurar el desembre del 2000, moment en què es va constituir l'equip professional i es va consolidar un nou model de treball basat en la coordinació i el treball en equip. Actualment, l'EAP compta amb 47 professionals de diverses disciplines -medicina i infermeria familiar i comunitària, pediatria, treball social, odontologia, nutrició, fisioteràpia o benestar emocional, entre d'altres- i és també centre docent per a residents.
Amb una població assignada de 11.640 persones, l'EAP Artés supera actualment les 100.000 visites anuals. Només el 2025 es van registrar 117.074 atencions, amb una mitjana de 396 diàries, xifra que representa un increment del 83% respecte del 2007. Entre el 2007 i el 2025, el centre ha dut a terme 1.775.995 atencions, consolidant-se com un pilar essencial del sistema sanitari al territori.