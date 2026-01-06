La DO Pla de Bages se suma a la reclamació a TV3 per defensar els productes del país

La Denominació d'Origen Pla de Bages ha expressat el seu suport al manifest conjunt dels Consells Reguladors del vi català, lamentant que el brindis del programa de les campanades de Cap d'Any de TV3 s'hagués realitzat amb cervesa en lloc de vi o cava, productes profundament arrelats a la cultura i la identitat del nostre país.
Com a part de les denominacions d'origen vitivinícoles de Catalunya, la DO Pla de Bages recorda que Catalunya compta amb una tradició vitivinícola mil·lenària, amb dotze denominacions d'origen que formen part del patrimoni cultural, social i econòmic del territori i que contribueixen de manera decisiva al desenvolupament rural, a l'economia i a la projecció internacional de Catalunya.
El brindis de Cap d'Any és un gest d'alt valor simbòlic i identitari, especialment quan es produeix en un mitjà de comunicació públic. Desvincular aquest moment dels productes propis del país transmet un missatge preocupant i allunyat de la funció de servei públic que hauria de caracteritzar la televisió pública catalana.
La DO Pla de Bages comparteix amb la resta de denominacions d'origen la convicció que els mitjans públics tenen una responsabilitat que va més enllà de l'audiència o dels ingressos publicitaris: han de ser un reflex i un impuls dels valors, la cultura i els sectors estratègics del país. Les campanades d'enguany han estat una oportunitat perduda per posar en valor un sector clau de la identitat catalana i per a la supervivència de moltes zones rurals.
Per tot plegat, demana que es revisin els criteris que han portat a aquesta decisió i que, en el futur, es garanteixi que els continguts simbòlics de la televisió pública siguin coherents amb els interessos culturals, socials i econòmics de Catalunya, amb transparència i en coherència amb la seva funció de servei públic.