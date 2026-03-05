UManresa presenta al Mobile World Congress el seu projecte de migració tecnològica amb Huawei

UManresa ha presentat aquest dimarts el seu projecte de migració tecnològica al sistema DCS (DataCenter Service) de Huawei en el marc del Mobile World Congress. La presentació es va fer el 3 de març a l'estand principal de la companyia tecnològica, dins una jornada dedicada a solucions digitals per al sector universitari i educatiu.
La intervenció va anar a càrrec del responsable de Sistemes d'Informació d'UManresa, Gerard Soler Jordana, que va explicar el procés d'implantació del nou sistema i els seus beneficis. Durant l'acte també es va projectar un vídeo que exposava el cas d'èxit de la institució universitària. Amb aquesta iniciativa, UManresa s'ha convertit en la primera universitat d'Espanya i una de les primeres d'Europa a adoptar aquest entorn avançat de virtualització de centres de dades.
Una infraestructura tecnològica més potent i escalable
La migració tecnològica s'ha dut a terme amb la col·laboració d'IFeu, proveïdor tecnològic de la institució. El canvi respon a la necessitat d'actualitzar una infraestructura que havia arribat al seu límit de creixement, especialment en un moment d'expansió dels estudis universitaris al campus manresà de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.
Segons Soler, el nou sistema ofereix un entorn més potent, flexible i escalable per afrontar el creixement de l'activitat docent i dels serveis digitals. El responsable de Sistemes d'Informació també ha destacat l'alineament estratègic amb Huawei, que considera un proveïdor especialment compromès amb el desenvolupament de solucions tecnològiques per al món educatiu.