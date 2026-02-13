La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, ha visitat aquest divendres UManresa per conèixer els serveis assistencials i educatius vinculats als estudis del campus i reunir-se amb els responsables de la Fundació Universitària del Bages.
Visita institucional al campus universitari
La consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, ha visitat aquest divendres UManresa, el campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. L'han rebut l'alcalde de Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, i el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños.
Durant la visita, la consellera ha conegut els projectes que fan singular el campus, especialment els serveis assistencials i educatius vinculats als estudis que imparteixen les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de Manresa. A més del recorregut per diferents espais, Montserrat s'ha reunit amb els responsables de la Fundació Universitària del Bages - UManresa.
La Clínica Odontològica Universitària, punt inicial del recorregut
La visita s'ha iniciat a la Clínica Odontològica Universitària (COU), el darrer servei assistencial i docent que ha estrenat UManresa. La Clínica Odontològica, que forma part de la Clínica Universitària de Manresa, es va posar en marxa l'estiu passat i des d'aquest mes de gener acull les primeres pràctiques de l'estudiantat d'Odontologia de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.
A més de la funció docent, la COU ofereix serveis odontològics a la ciutadania. Ho fa també a través de convenis amb entitats i institucions amb l'objectiu de garantir la salut bucodental a persones i col·lectius amb risc d'exclusió.
La Clínica Universitària i la formació pràctica en salut
Després de la COU, la visita ha continuat a la Clínica Universitària, el primer dels serveis assistencials i docents que va posar en marxa la Fundació Universitària del Bages fa més de 20 anys. Amb un edifici propi des de l'any 2012, la Clínica és l'espai on es duu a terme bona part de la formació pràctica dels estudis de la Facultat de Ciències de la Salut, principalment els d'Infermeria i els de Podologia, però també de Logopèdia i de Fisioteràpia.
La Clínica també ofereix atenció sanitària en aquests àmbits oberta al conjunt de la ciutadania. Part d'aquesta assistència té una vocació social amb l'objectiu de fer-la arribar a col·lectius desafavorits.
En aquest mateix edifici, la visita s'ha centrat en el Centre de Simulació, CISARC, que compta amb equipament de darrera generació destinat a aquesta metodologia d'aprenentatge i entrenament professional.
El Lab 0_6 i la divulgació científica en edats primerenques
La consellera ha acabat el recorregut a l'edifici FUB4, que concentra els estudis i els serveis de l'àmbit de l'educació. Allà ha pogut conèixer el Lab 0_6, un centre que ofereix activitats per acostar la ciència i l'experimentació als infants.
El curs passat, les propostes del Lab van arribar a 19.437 nens i nenes d'arreu de Catalunya. A més, el centre impulsa la formació de docents per acostar la ciència a les aules i desenvolupa recerca en el terreny de l'educació científica a les primeres edats, amb una atenció especial a la inclusivitat i la igualtat de gènere.
La visita ha permès a la consellera conèixer de primera mà el conjunt de serveis assistencials, docents i de recerca que caracteritzen el campus i la seva vinculació amb la formació universitària i el servei a la ciutadania.