UManresa condemna explícitament l'atac d'Israel contra la Universitat de Birzeit

UManresa, a través de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), ha fet públic un comunicat en què se suma i fa seu el posicionament de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) per condemnar explícitament l'atac patit el passat 6 de gener a la Universitat de Birzeit, a Cisjordània, comès per l'exèrcit d'Israel. L'assalt, produït en horari lectiu mentre estudiants, professorat i personal tècnic desenvolupaven activitat acadèmica al campus, va provocar una dotzena de persones ferides.
Condemna d'un assalt en ple horari lectiu
Segons recull el comunicat, l'actuació militar a la Universitat de Birzeit va tenir lloc mentre la comunitat universitària feia la seva activitat habitual. La UVic-UCC denuncia que aquest assalt vulnera el dret internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans, atès que les universitats són considerades béns civils i espais essencials per al coneixement, la ciència i el pensament crític.
Des de la institució universitària es remarca que cap forma de violència té cabuda en aquests espais i, encara menys, la violència militar. En aquest sentit, el comunicat assenyala que l'atac suposa una vulneració flagrant dels principis humanitaris i del dret a l'educació del poble palestí.
Defensa del paper de les universitats
La UVic-UCC alerta que accions com l'assalt a la Universitat de Birzeit representen un intent deliberat d'impedir que la universitat continuï sent un espai de coneixement, llibertat i desenvolupament acadèmic. Per a la institució, la protecció de les universitats és imprescindible per garantir el dret a l'educació i la lliure transmissió del saber, especialment en contextos de conflicte.
El comunicat subratlla que les universitats han de ser preservades com a espais civils, al marge de qualsevol lògica bèl·lica o d'ús de la força.
Crida a la pau i al respecte dels drets humans
En un context global marcat per una escalada de conflictes i per una deriva cap a la imposició de la força, la UVic-UCC reitera el seu rebuig a qualsevol forma de violència i a qualsevol vulneració del dret internacional. Per coherència amb els valors universitaris, la institució fa una nova crida a favor d'una pau veritable i duradora.
Finalment, el comunicat expressa el suport al respecte dels drets i les llibertats del poble palestí i reafirma el compromís de la UVic-UCC amb la defensa dels drets humans, el dret a l'educació i el paper de les universitats com a garants del coneixement i del pensament crític.