Inscripcions obertes per a la 14a Fira d'Experimentació d'UManresa destinada a infants

UManresa ja ha obert les inscripcions per participar en la catorzena Fira d'Experimentació, una proposta adreçada a infants de 0 a 6 anys que tindrà lloc dissabte, 13 de desembre, a l'edifici FUB4. La iniciativa combina la participació de famílies amb l'avaluació que fan les estudiants del grau en Mestre d'Educació Infantil.
Inscripcions obertes per a l'activitat familiar
Les inscripcions per a la 14a edició de la Fira d'Experimentació d'UManresa ja estan disponibles. L'activitat, impulsada pels estudis del grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, s'adreça a infants de 0 a 6 anys i se celebrarà aquest dissabte, 13 de desembre, a la FUB4, seu dels estudis i serveis de l'àmbit de l'educació.
Propostes creades per les estudiants
Durant la Fira, les estudiants de l'assignatura de Didàctica del Coneixement del Medi presentaran les activitats i propostes d'experimentació i ciència que han elaborat pensant en els infants d'aquestes edats. Les famílies podran interactuar tant amb aquests muntatges com amb els materials que habitualment ofereix el Lab 0_6, un espai de referència a UManresa.
Dos torns per garantir una experiència tranquil·la
Per afavorir una visita més ordenada i permetre observar millor la interacció dels infants amb les propostes, la participació està limitada i dividida en dos torns. El primer s'oferirà de 10 h a 11.30 h i el segon de 11.45 h a 13.15 h. Per aquest motiu, és imprescindible fer la inscripció prèvia mitjançant l'enllaç habilitat per l'organització.
Un espai real per validar les activitats
Amb aquesta Fira, UManresa combina una activitat oberta a les famílies amb un entorn d'aprenentatge per a les seues estudiants, que poden provar i observar les seues propostes en un context real i amb infants de les edats a les quals s'adrecen.