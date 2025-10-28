UManresa acosta les cançons infantils catalanes a les futures mestres d'Educació Infantil

Les estudiants del grau en Mestre d'Educació Infantil d'UManresa han assistit a la presentació del llibre Canta-me'n una. Canta-me'n dues! de Miqui Giménez, una recopilació d'un centenar llarg de cançons infantils i populars catalanes. L'acte ha servit per reflexionar sobre el paper de la música tradicional com a eina pedagògica i emocional en l'educació dels més petits.
Un recurs educatiu per preservar el patrimoni musical
La presentació, celebrada el 20 d'octubre a la Facultat de Ciències Socials de Manresa, ha estat també una classe magistral sobre l'ús educatiu de les cançons populars. El llibre, publicat per Babulinka Books, recull 113 cançons tradicionals per a infants de 0 a 6 anys, moltes de les quals es trobaven en risc de desaparèixer.
L'autor, Miqui Giménez, ha explicat que la transmissió oral és clau per a la consolidació del procés d'aprenentatge i socialització dels infants, ja que les cançons ajuden a establir vincles afectius i a desenvolupar habilitats comunicatives i lingüístiques. L'obra inclou, a més de les lletres i partitures, codis QR per escoltar cada peça i textos pedagògics elaborats per la doctora Vanesa Amat Castells, acompanyats de les il·lustracions de Maria Girón i de les partitures signades per Liliana Tomàs i Joan Figueres.
"Les cançons són una eina de gran riquesa per als mestres"
Segons la docent del grau, Sílvia Mas, és essencial que les futures mestres coneguin el patrimoni musical català perquè és un recurs que acosta els infants al llenguatge simbòlic, literari i etnopoètic. "Les cançons ajuden a crear consciència fonològica i tenen un paper clau en el desenvolupament de la lectura", ha explicat. També permeten treballar aspectes com la psicomotricitat, el coneixement del propi cos o el vincle afectiu entre adult i infant.
Des de la universitat, la iniciativa s'emmarca en el conjunt d'accions que impulsen els estudis d'Educació Infantil per potenciar la competència comunicativa i lingüística de les futures docents.
Un compromís continuat amb la formació lingüística
UManresa fa anys que aposta per enfortir la competència lingüística i lectora del seu alumnat. Entre les activitats destacades hi ha la participació en l'Atrapallibres, les xerrades amb autors organitzades pel Centre de Documentació en Literatura Infantil i Juvenil Josep Maria Aloy i el programa Lecxit de la Fundació Bofill, que promou l'acompanyament lector a infants de primària.
A més, el grau en Educació Infantil ofereix tallers sobre competència lectora durant els tres primers cursos, amb l'objectiu de formar mestres capaces de transmetre el gust per la lectura, la llengua i la cultura popular a les noves generacions.