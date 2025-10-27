UManresa inicia el curs amb 2.620 estudiants i un nou rècord en titulacions oficials

UManresa ha iniciat el curs 2025-2026 amb 2.620 alumnes matriculats en titulacions oficials, una xifra que ha suposat un increment del 5,4% respecte a l'any anterior i ha marcat un nou rècord de matrícula. El Patronat de la Fundació Universitària del Bages (FUB) ha analitzat les dades en la seva reunió del 24 d'octubre i ha destacat el creixement continuat dels estudis d'Empresa i Educació, que han augmentat un 97% i un 42% en els darrers tres anys.
Creixement en tots els àmbits i rècord històric de matrícula
El Patronat de la FUB ha constatat que UManresa ha viscut un creixement sostingut durant els últims tres cursos acadèmics, amb especial intensitat en els àmbits d'Empresa i Educació, mentre que les titulacions de Ciències de la Salut també han augmentat el seu alumnat en un 9%. Aquest darrer increment ha estat més moderat a causa del nivell d'ocupació proper al 100% que mantenen aquests estudis des de fa anys.
Amb 2.620 estudiants entre cicles formatius de grau superior (CFGS), graus universitaris i màsters, UManresa ha assolit el volum d'alumnat més alt de la seva història. Les dades han confirmat la consolidació de la institució com a centre universitari de referència al territori, tant per l'oferta formativa com per la seva capacitat d'atracció.
Un alumnat arrelat al territori i amb presència internacional
El Patronat ha destacat també que les comarques de la Catalunya Central continuen tenint un pes rellevant en la procedència de l'alumnat: un 28% dels estudiants de grau provenen d'aquesta àrea, i si s'hi sumen els que arriben de l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, el percentatge s'enfila fins al 47% del total.
Pel que fa a la comunitat internacional, els alumnes estrangers -majoritàriament de França- s'han mantingut estables, representant una quarta part de l'alumnat dels graus universitaris.
Una institució en expansió i amb nous projectes
Durant la reunió, els membres del Patronat han visualitzat la videomemòria del curs 2024-2025, que ha recollit les principals fites assolides per UManresa. Entre elles, la construcció de la Clínica Odontològica Universitària conjuntament amb la Facultat de Medicina; la prova pilot RuralLab, que ha portat les activitats de ciència del Lab 0-6 a més de mil infants d'escoles rurals; la celebració del 20è aniversari del Programa de Detecció Precoç de Problemes de Salut Infantil, i la signatura del conveni per a la construcció de l'Edifici del Coneixement, impulsat conjuntament amb la Fundació Althaia i la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut.