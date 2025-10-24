Vicent Partal parlarà a UManresa sobre fronteres i identitat en el marc del cicle Cosmografies

El periodista Vicent Partal pronunciarà dimarts 29 d'octubre la conferència La invenció de la frontera, la invenció de l'estranger a la sala d'actes de l'edifici FUB1 d'UManresa. La sessió s'emmarca dins el programa Cosmografies 2025-2026, impulsat per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que enguany dedica el seu cicle d'activitats als moviments migratoris.
Una reflexió sobre les fronteres i la construcció de l'"altre"
La xerrada de Partal, que començarà a les 6 de la tarda, convidarà a reflexionar sobre el concepte de frontera i la manera com les societats construeixen la figura de l'estranger. L'acte forma part del programa Cosmografies, un projecte transversal de la UVic-UCC que promou el debat sobre qüestions globals des de la mirada de diferents disciplines.
Un periodista amb una trajectòria pionera
Vicent Partal i Montesinos és director de VilaWeb, el primer diari electrònic en català, i està considerat un dels pioners d'Internet als Països Catalans. Al llarg de la seva trajectòria ha publicat diversos treballs sobre temes internacionals, com l'OTAN i els nacionalismes de l'antiga Unió Soviètica, així com assaigs centrats en l'evolució del sobiranisme a Catalunya.
Entre els anys 2016 i 2024, va presidir l'European Journalism Centre, una entitat professional dedicada a la promoció del periodisme de qualitat a Europa.
Activitat oberta al públic
La conferència és d'accés lliure i està adreçada tant a la comunitat universitària com al públic general interessat en les dinàmiques socials i polítiques vinculades a la migració i les fronteres. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes de l'edifici FUB1, al campus d'UManresa.