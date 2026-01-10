El CN Manresa fa caure el líder Elx als penals després d'un partit èpic (20-18)

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha signat una de les victòries més destacades de la temporada en imposar-se al líder de la competició, el Club Waterpolo Elx Selecte, en un partit d'alt voltatge que s'ha decidit a la tanda de penals per 20-18. Els homes de Torilo han competit de tu a tu davant un rival dissenyat per a l'ascens, amb jugadors de reconeguda trajectòria i experiència a la Divisió d'Honor, i han acabat celebrant un triomf que confirma el gran moment de l'equip manresà.
Sortida en tromba i primer quart de domini local
El repte de derrotar l'equip més potent del campionat ha fet que el CN Manresa sortís a l'aigua amb la màxima concentració. Des del primer moment, els jugadors locals han imposat un ritme alt i una intensitat que ha descol·locat els visitants, que han vist com la seva teòrica superioritat quedava diluïda pel bon joc manresà. El primer quart ha estat de clar domini dels de la riba del Cardener, que han tancat el període amb un parcial de 3-0, amb dos gols de Puerta i un de Leon.
Reacció de l'Elx i igualtat abans del descans
La resposta del conjunt alacantí no s'ha fet esperar. Amb un parcial de 4-7 en el segon quart, el Club Waterpolo Elx Selecte ha equilibrat el partit i ha situat l'empat a set al marcador al descans. En aquest tram, el duel s'ha convertit en un intercanvi constant de gols, amb dianes locals de Fernández, Urgeles, Torres i de nou Urgeles. Tot i l'embranzida visitant, els manresans han arribat a la mitja part amb la sensació que superar el líder era un objectiu perfectament assumible.
Avantatge manresà abans del darrer quart
Només començar el tercer període, els visitants han aconseguit avançar-se en el marcador amb el 7-8, però la reacció del CN Manresa ha estat immediata. Puerta i Holgado han tornat a posar els locals per davant i han encarrilat un quart molt sòlid que ha permès arribar als darrers vuit minuts amb tres gols d'avantatge. En aquest període també han vist porteria Martínez i Fernández, completant un rol de golejadors molt repartit. La graderia de la piscina Manel Estiarte Duocastella vibrava, conscient, però, que encara quedava molta feina davant un rival ple de figures.
Un final d'infart i decisió als penals
El darrer quart ha començat amb el 14-10, obra de Rey, però el Club Waterpolo Elx ha demostrat la seva qualitat i, en poc més d'un minut, ha situat el marcador en un ajustat 14-13, traslladant tota la pressió als locals. El CN Manresa ha tornat a obrir una escletxa fins al 16-13 quan quedaven poc més de tres minuts, però els visitants no han abaixat els braços i han acabat forçant l'empat amb un gol d'Aguilar a només 28 segons del final, abocant el partit a la tanda de penals.
A la loteria final, l'emoció encara ha augmentat. Els manresans han començat amb una errada, però Leon, Rey, Fernández i Estany han transformat els seus llançaments. Els porters locals, clau en aquest tram decisiu, han provocat dos errors del conjunt alacantí que han certificat la victòria del CN Manresa.
El triomf davant el líder reforça la confiança de l'Adbisio ETL Global CN Manresa i confirma la capacitat de l'equip per competir al màxim nivell davant qualsevol rival del campionat.