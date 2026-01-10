L'Avinent Manresa, subcampió femení al Català màster de clubs i quart en categoria masculina

La Pista Coberta de Catalunya Carmen Valero, a Sabadell, ha estat l'escenari aquest dissabte del Campionat de Catalunya de clubs màsters 2026, una competició que ha deixat un balanç molt positiu per a l'Avinent Manresa. La formació femenina s'ha proclamat subcampiona de Catalunya gràcies a una actuació coral i a cinc victòries individuals clau, mentre que l'equip masculí ha aconseguit una meritòria quarta posició final, quedant-se a només quatre punts del podi en una classificació molt ajustada.
Subcampionat femení amb una actuació decisiva
L'equip femení de l'Avinent Manresa ha estat un dels grans protagonistes del campionat. Amb un total de 67 punts, les manresanes han finalitzat en segona posició, només superades pel Barcelona Atletisme, que s'ha imposat amb 87 punts. El podi l'ha completat el Lleida UA, amb 65 punts, empatat amb el Pratenc, mentre que el Cornellà Atlètic ha estat sisè amb 64 punts, en una classificació final que ha aplegat un total de deu clubs.
El subcampionat s'ha sustentat, sobretot, en les cinc victòries individuals que han sumat 50 punts fonamentals. Laura Vilchez ha estat una de les figures destacades, amb dues primeres posicions als 800 metres llisos i als 3.000 metres llisos. També han pujat al més alt del podi Maite Marzo als 400 metres llisos, Alicia Hernández en el concurs de llargada i Lourdes Rossinyol en el llançament de pes.
A banda d'aquests triomfs, l'equip ha completat una actuació regular en la resta de proves, fet que ha permès mantenir-se en les primeres posicions de la classificació durant tota la jornada i assegurar una segona plaça de gran valor esportiu.
Resultats femenins amb diversos podis
En l'àmbit individual femení, Alicia Hernández ha estat quarta als 60 metres llisos amb un registre de 10"11, a més de la seva victòria en llargada amb un salt de 3,82 metres. Carme Bes ha estat setena als 200 metres llisos amb 34"47, mentre que Maite Marzo s'ha imposat als 400 metres amb un temps d'1'05"90.
Laura Vilchez ha completat el seu doblet amb la victòria als 800 metres (2'31"40) i als 3.000 metres (10'17"81). Núria Cascante ha estat sisena als 1.500 metres amb 5'23"53. En el concurs de pes, Lourdes Rossinyol ha guanyat amb un millor intent de 8,90 metres. El relleu 4x200, format per Carme Bes, Maite Marzo, Núria Cascante i Lídia Pons, ha acabat en vuitena posició amb un temps de 2'13"89.
Quart lloc masculí a tocar del podi
Pel que fa a la competició masculina, l'Avinent Manresa ha signat una destacada quarta posició amb 114 punts, quedant-se a només quatre del tercer classificat, el CA Nou Barris, que n'ha sumat 118. La victòria ha estat per a la Unió Colomenca Atlètica amb 141 punts, seguida del Barcelona Atletisme amb 122, en una classificació que ha reunit tretze clubs.
Els manresans han ofert un rendiment sòlid en un campionat molt competit, amb diversos segons i tercers llocs que han mantingut l'equip en la lluita pel podi fins al final.
Bons resultats individuals en categoria masculina
En les proves masculines, David Díaz ha estat setè als 60 metres llisos (8"38) i vuitè als 200 metres llisos (27"94). Marc Vallbona ha acabat quart als 400 metres amb 58"70. Sergi Martínez ha estat segon als 800 metres llisos amb un temps de 2'09"44, mentre que Albert Cebollero ha ocupat la quarta posició als 1.500 metres (4'45"91).
Als 3.000 metres llisos, Sergio Cabello ha estat tercer amb 10'10"65. Lluís Borràs ha estat setè als 60 metres tanques (11"58). Salvador Amella ha sumat dos segons llocs, en altura amb 1,63 metres i en triple salt amb 10,51 metres. En perxa, Jordi Lladó ha estat segon amb un salt de 3,30 metres, mentre que Amadeu Pintó ha estat tretzè en pes amb 8,05 metres. El relleu 4x200, integrat per Amadeu Pintó, Lluís Borràs, Marc Vallbona i Sergi Martínez, ha finalitzat quart amb un temps d'1'52"10.
Amb aquests resultats, l'Avinent Manresa tanca el Campionat de Catalunya de clubs màsters 2026 amb un subcampionat femení de gran mèrit i una actuació masculina molt competitiva, consolidant el bon moment del club en l'atletisme màster català.