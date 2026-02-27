Suspès el partit del Covisa Manresa al Pujolet per l'aturada arbitral a Catalunya

El partit que el Covisa Manresa havia de disputar aquest dissabte al pavelló del Pujolet contra el Nunsys El Pilar valencià ha quedat suspès. La decisió no respon a cap incidència esportiva ni organitzativa del club manresà, sinó a l'aturada dels àrbitres del Comitè Tècnic Català, que s'han negat a xiular partits aquest cap de setmana com a protesta per una agressió patida per un col·legiat.
Una agressió que desencadena l'aturada
L'origen de la situació es troba en la brutal agressió que va rebre l'àrbitre Cohelo Santana mentre dirigia el partit de Juvenil Preferent entre el Canet FS i el CFS La Unión. Els fets han provocat una aturada col·legial a Catalunya en senyal de rebuig i per reclamar més protecció per al col·lectiu arbitral.
Tot i que, en principi, aquesta decisió no hauria d'afectar la Segona Divisió B -categoria d'àmbit estatal que depèn del Comitè Nacional de Futbol Sala (CNFS)-, la realitat és que diversos àrbitres catalans designats per al grup 3 de la competició s'han sumat a l'aturada i han declinat dirigir els enfrontaments programats.
Impossibilitat de designar àrbitres
Segons el procediment habitual, el Comitè Tècnic Nacional d'Àrbitres fa les designacions dels col·legiats per a la categoria un cop Madrid ha assignat els seus representants. En el cas dels partits amb equips catalans com a locals, alguns dels àrbitres previstos eren catalans i, davant la negativa a arbitrar, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha comunicat la impossibilitat material de cobrir aquests partits amb altres designacions.
Com a conseqüència, han quedat suspesos diversos enfrontaments de Segona B que s'havien de disputar a Catalunya, entre ells el del Covisa Manresa. L'aturada també afecta tots els partits del grup català de Tercera Divisió i la resta de competicions organitzades per la Federació Catalana de Futbol, incloses les categories de base i el futbol sala femení.
Termini fins al 3 de març
La RFEF ha donat de termini fins al 3 de març perquè els clubs afectats proposin una nova data per a la celebració dels partits ajornats. En cas que no hi hagi acord, serà el jutge únic del Comitè de Competició qui fixarà el dia en el calendari.
A l'espera de conèixer la nova data, el Covisa Manresa veu alterada la seva planificació esportiva en un moment clau de la temporada, en una situació derivada d'un conflicte aliè al club però que posa de manifest la gravetat dels fets que han desencadenat l'aturada arbitral.