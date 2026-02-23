Allau de medalles del Centre de Tecnificació a la Copa d'Espanya Infantil de judo

L'equip infantil del Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès va completar una actuació destacada dissabte a la Copa d'Espanya Infantil Galícia 2026 de judo. El combinat va ser l'únic representant català en el torneig i els seus resultats van permetre que Catalunya acabés en tercera posició del medaller per comunitats autònomes, només superada per Galícia i Astúries.
La competició va deixar un balanç molt positiu, amb dues medalles d'or, dues de plata i quatre de bronze, a més de diverses posicions de finalista.
Dos ors i dues plates
Les medalles d'or van arribar gràcies a Gerard Casasayas (Esport7), campió en la categoria masculina de -42 kg, i a Bruna Rafat (Esport7), que es va imposar en la categoria femenina de -44 kg.
Les plates van ser per a Joan Montes (Esport7), també en -42 kg, i per a Damià Bujor (Esport7), en la categoria de -60 kg, completant una presència constant del centre al podi.
Quatre bronzes i diversos finalistes
El medaller es va ampliar amb quatre bronzes. Guillem Domingo (Club Judo Moià) va ser tercer en -55 kg; Jordina Rafat (Esport7), en -48 kg; Júlia Herrero (Esport7), en -57 kg; i Noa Lozano (Esport7), en +63 kg.
A més, van assolir la cinquena posició Martí Vinyals (Club Judo Moià) en -42 kg, Helena Busquets (Club Judo Moià) en -52 kg i Laia Coma (Club Judo Moià) en -57 kg. Lluc Campanario (Club Judo Moià) va finalitzar setè en -50 kg.
L'expedició es va completar amb la participació de Yuri Bordallo (Club Judo Moià), en -50 kg, i Lotta Gállego (Esport7), en -40 kg.