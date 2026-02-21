Gairebé 1.500 visitants celebren el segon aniversari del Museu del Barroc de Catalunya

El segon aniversari del Museu del Barroc de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dissabte coincidint amb la Festa de la Llum de Manresa, ha reunit 1.199 visitants durant la jornada de portes obertes, als quals s'han sumat 260 assistents a l'espectacle d'aniversari al claustre. La programació especial ha combinat propostes expositives, activitats familiars i una cloenda artística.
Una jornada amb alta participació en totes les propostes
La celebració del segon aniversari del museu ha tingut una elevada resposta de públic. En total, 627 persones han visitat el Museu del Barroc de Catalunya al llarg de la jornada. D'aquestes, 207 han participat en la nova activitat familiar estrenada amb motiu de l'aniversari, El Cas Moreneta.
Paral·lelament, el Petit Museu ha registrat 329 visitants, mentre que l'exposició temporal La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció ha rebut 243 visitants. En conjunt, les activitats i espais museístics han sumat 1.199 visitants durant el dia.
A aquestes xifres cal afegir els 260 usuaris que han assistit a l'espectacle d'aniversari celebrat al claustre, que ha posat punt final a la jornada commemorativa.
Portes obertes, exposicions i activitat familiar
La programació especial s'ha desenvolupat durant tota la diada, amb accés lliure a les instal·lacions i a la col·lecció permanent, formada per prop de dues-centes obres dels segles XVII i XVIII.
Entre les propostes destacades hi havia la nova exposició temporal La fotografia al Museu. Compromís per a una col·lecció i l'espai del Museu Petit, on es poden veure elements del patrimoni festiu local.
Com a novetat, el museu ha estrenat el joc familiar El Cas Moreneta, una activitat pensada per apropar el patrimoni al públic infantil a través d'una experiència participativa.
Cloenda artística al claustre
La celebració ha culminat amb l'espectacle d'aniversari, que ha combinat música i dansa en un entorn patrimonial singular. La proposta ha tancat una jornada que ha coincidit amb la Festa de la Llum i que ha reforçat la voluntat del museu d'obrir-se a tota la ciutadania.