El Cor de Teies porta l'espectacle «Kintsugi» a l'església Gotmar de Callús

El Cor de Teies presentarà aquest dissabte l'espectacle Kintsugi a l'església Gotmar de Callús. El concert, que començarà a 2/4 de 8 del vespre, forma part del darrer projecte del cor femení del Bages i combina poesia i música amb la participació de diversos artistes vinculats al territori. Les entrades ja es poden adquirir anticipadament.
Un projecte que uneix poesia i música
L'espectacle Kintsugi -nom de la tècnica japonesa que repara amb or peces trencades- proposa una reflexió artística sobre el pas del temps, les cicatrius i la capacitat de transformar les experiències vitals.
La proposta posa veu als poemes d'Olga Molina Jiménez amb música composta per Anaïs Vila, totes dues artistes de Santpedor. El muntatge està dirigit per Marc Reguant Vila i es va estrenar la tardor passada al Teatre Kursaal de Manresa.
El concert compta amb la col·laboració dels músics Jaume Sonet Ventosa al piano i Anna Costa Pla al violoncel. Els arranjaments vocals són d'Anaïs Vila i els instrumentals de Pep Soler. També hi participen Marta Rabaneda Espinalt en la coreografia i Eva Subirana en les il·lustracions i el disseny.
Entrades a 5 euros
Les entrades per al concert tenen un preu de 5 euros. Es poden comprar anticipadament a través de l'app de Callús i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé el mateix dia de l'actuació a la rectoria de l'església.
Un cor femení nascut a Santpedor
El Cor de Teies va néixer a Santpedor la primavera del 2016 i està format per una trentena de dones de diferents edats procedents d'aquest municipi i d'altres punts del Bages.
Al llarg de la seva trajectòria han creat diversos espectacles temàtics amb repertoris d'estils diversos, com Foc, Aigua, Dones, Arrels, Sons de lluna o Flors. El projecte actual, Kintsugi, continua aquesta línia de propostes pròpies que combinen música coral amb altres disciplines artístiques.