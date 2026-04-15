La CUP-Fem Manresa proposa internalitzar serveis municipals per reduir costos

La CUP-Fem Manresa presentarà al ple municipal d'aquest mes d'abril una moció per aturar i revertir les externalitzacions de serveis municipals amb l'objectiu de "millorar l'eficiència" en la gestió dels recursos públics. La formació aposta per la gestió directa com a via per reduir costos, augmentar la transparència i garantir un millor control dels serveis.
Crítica a l'augment de la despesa externalitzada
Segons la CUP, en les darreres dècades l'Ajuntament de Manresa ha optat majoritàriament per externalitzar serveis en lloc d'assumir-ne la gestió directa. Aquesta tendència, asseguren, ha comportat un increment de la despesa pública, ja que a més del cost del servei s'hi afegeixen conceptes com l'IVA i el marge de benefici industrial de les empreses adjudicatàries.
La formació posa com a exemple el pressupost municipal del 2026, que destina 31 milions d'euros a serveis gestionats per empreses privades, una xifra rècord que suposa un increment d'un milió respecte a l'any anterior, tot i una reducció global del pressupost de sis milions d'euros.
"En un moment d'augment de la desigualtat i del cost de la vida, la prioritat han de ser les polítiques que abordin les necessitats de la gent treballadora", defensen des de la CUP-Fem Manresa, que considera imprescindible optimitzar l'ús dels recursos públics.
Propostes per recuperar la gestió directa
La moció inclou diverses mesures concretes per avançar cap a la internalització dels serveis. En primer lloc, es proposa elaborar en un termini màxim de sis mesos una auditoria de costos que identifiqui l'impacte real de les externalitzacions, detallant quant paga l'Ajuntament en concepte de benefici empresarial i IVA.
També es planteja la creació d'un protocol de gestió directa preferent, que impedeixi tornar a licitar un servei a una empresa privada sense un informe tècnic previ que acrediti que aquesta opció és més econòmica que la gestió pública. En aquest sentit, la CUP aposta per reprendre processos de comparació entre models, com el que va permetre recuperar la gestió de la grua municipal en el mandat anterior.
A més, la proposta inclou la creació d'una unitat específica de reversió de serveis dins l'Ajuntament, formada per diferents perfils professionals, amb la missió de planificar i executar la recuperació progressiva de la gestió directa dels contractes a mesura que vagin vencent.
Finalment, la formació proposa impulsar un portal de transparència a la web municipal que permeti a la ciutadania consultar el detall de la despesa en serveis externalitzats i els imports destinats a cada empresa.
Des de la CUP-Fem Manresa remarquen que la gestió privada no només té un impacte econòmic, sinó que també pot comportar una pèrdua de control sobre la qualitat dels serveis i una precarització de les condicions laborals. Per això, defensen que la internalització és clau per garantir un model més just, eficient i al servei de la ciutadania.