La moció de Junts per condemnar el vandalisme del 8-M arribarà finalment al plenari

El grup municipal de Junts per Manresa presentarà al ple d'aquest dijous una moció per condemnar els actes vandàlics que es van produir el passat 8 de març durant la manifestació del Dia Internacional de la Dona a la ciutat. La iniciativa arriba després que el partit intentés incorporar-la per via d'urgència en el ple del mes de març, sense èxit, i ara la torna a plantejar dins dels terminis establerts.
La proposta posa el focus en els incidents registrats davant la seu comarcal de Junts, que va patir llançaments de pintura i trencament de vidres durant la mobilització convocada pel Comitè 8M.
Una condemna formal dels fets
La moció demana explícitament que el plenari condemni els actes "violents i vandàlics" ocorreguts durant la manifestació que van ser posteriorment reivindicats pel mateix Comitè 8M, integrat per diversos col·lectius del territori.
També proposa traslladar l'acord a diferents institucions, com el Parlament de Catalunya, el Departament de Justícia o les entitats municipalistes, amb la voluntat de donar-li projecció institucional.
Des de Junts, defensen que la resposta del consistori ha de ser clara davant uns fets que consideren incompatibles amb la convivència democràtica i el respecte a la pluralitat política.
"Aquests fets vandàlics no poden quedar com si no hagués passat res"
En roda de premsa, la regidora Lluïsa Tulleuda ha subratllat la necessitat de no deixar passar els fets sense una resposta política. "Aquests fets vandàlics no poden quedar com si no hagués passat res", ha afirmat, tot insistint que la condemna no respon al fet que l'atac afectés la seva formació, sinó a una qüestió de principis.
"Podria haver sigut la seu de qualsevol altre partit o entitat", ha remarcat, i ha afegit que "el fet que tinguis unes idees diferents d'un altre grup no legitima la violència que va succeir aquell dia".
Tulleuda també ha destacat com a element especialment greu que algunes de les entitats implicades fessin un comunicat públic assumint l'autoria dels fets, un aspecte que, al seu entendre, reforça la necessitat d'una resposta institucional.
Crida a preservar el debat democràtic
El grup municipal defensa que la ciutat ha de mantenir espais de debat i discrepància, però sempre dins dels límits del respecte i el civisme. "El debat hi ha de ser, les diferències ideològiques hi han de ser, però en els espais que toca", ha exposat Tulleuda, que ha advertit que no es pot "traspassar la línia del civisme o de la democràcia".
En aquest sentit, Junts també alerta del risc d'entrar en una escalada de tensió política i assenyala que "tots els extrems són dolents", en referència tant a l'extrema dreta com a l'extrema esquerra, i que cap posicionament pot justificar actes violents o vandàlics.
La moció també recull que la seu del partit ha estat objecte de més d'un atac i que els seus representants han patit situacions d'assenyalament, insults i amenaces al llarg del mandat.
Tres preguntes sobre mobilitat, animals i manteniment urbà
A banda de la moció, Junts formularà tres preguntes al govern municipal durant el ple, segons ha explicat Ramon Bacardit. En primer lloc, demanarà si els canvis de circulació derivats de les obres al sector oest del carrer Guimerà han comportat un increment de l'accidentalitat en diverses cruïlles, i si es preveuen mesures correctores.
En segon lloc, preguntarà per la mort de diversos gats a l'entorn del cementiri, que segons denuncien col·lectius de cuidadors podrien haver estat enverinats, i quines accions preveu l'Ajuntament en aquest cas.
Finalment, el grup s'interessarà per l'estat de la zona de la font de les Oques després del Carnestoltes, on encara hi ha restes de confeti i altres materials, i qüestiona si aquests eren biodegradables i per què no s'han retirat.