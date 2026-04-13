Voluntaris denuncien l'enverinament massiu de gats al cementiri de Manresa

Persones voluntàries de les colònies de gats de Manresa han impulsat un escrit per fer-lo arribar a l'Ajuntament en forma d'instància, amb l'objectiu de denunciar uns presumptes enverinaments massius de felins a les immediacions del cementiri. El document també s'ha traslladat a la regidoria de Salut i al regidor responsable, Anjo Valentí, i apel·la a la necessitat d'una "resposta immediata" davant uns fets que consideren greus.
Denúncia per possibles infraccions i delicte
Segons exposen, diversos gats d'una colònia haurien mort o resultat afectats arran d'actuacions com fumigacions o intervencions no controlades. Els voluntaris alerten que aquests fets podrien constituir una infracció greu o molt greu de la normativa de protecció animal, així com un possible delicte per posar en risc la vida d'animals protegits.
Per aquest motiu, exigeixen l'obertura immediata d'una investigació per esclarir els fets, identificar-ne els responsables i aplicar les sancions corresponents. També reclamen mesures preventives per evitar que situacions similars es repeteixin.
Demanen protegir els animals afectats
Davant la situació de risc, els signants sol·liciten el trasllat urgent dels gats supervivents de la colònia afectada per garantir-ne la seguretat. Al mateix temps, però, adverteixen que aquesta mesura no s'ha d'estendre a altres colònies controlades del municipi.
En aquest sentit, posen com a exemple la colònia del Guix, gestionada per l'Ajuntament, que segueix el mètode CER (Captura, Esterilització i Retorn) i que, segons remarquen, no hauria de ser traslladada, ja que això podria perjudicar els animals i contravenir la normativa vigent.
Petició d'una resposta clara de l'Ajuntament
Els voluntaris reclamen una actuació "diferenciada, responsable i basada en criteris legals i de benestar animal", i consideren que la gravetat dels fets requereix una resposta “immediata, transparent i contundent” per part de l'administració municipal.
Finalment, asseguren que resten a l'espera d'una resposta clara i d'accions concretes per part de l'Ajuntament de Manresa.