Un segle de medicina a Manresa i Catalunya recollit en 202 efemèrides

L'editorial manresana Zenobita edicions ha publicat Efemèrides mèdiques del segle XX. 101 esdeveniments sanitaris a Catalunya i Manresa, una obra del metge i investigador Armand Rotllan Verdaguer que ofereix una mirada documentada i divulgativa sobre l'evolució de la medicina durant el segle XX.
Un repàs als grans moments de la medicina
El llibre recull un total de 202 efemèrides -101 d'àmbit català i 101 centrades en Manresa- que permeten resseguir els principals avenços mèdics, científics i tecnològics del segle passat. L'obra situa aquests fets en el seu context social i institucional, destacant tant les innovacions com les persones i institucions que les van fer possibles.
A més dels progressos tècnics, el volum també aborda aspectes com l'evolució de les especialitats mèdiques, la masculinització històrica de la professió o el paper de les institucions religioses en l'atenció sanitària.
La mirada local: Manresa i el seu passat sanitari
Un dels apartats destacats del llibre se centra en la història sanitària de Manresa, amb episodis com la mortalitat infantil de principis del segle XX, la introducció dels raigs X o la implantació dels parts hospitalaris a partir de 1950. També es recullen figures rellevants com el doctor Ramon Llatjós Planas o el metge Pere Tarrés, així com aportacions de científics manresans en camps com la tuberculosi o la diabetis.
Amb pròleg de Francesc Comas, president del Centre d'Estudis del Bages, l'obra reivindica una visió humanista de la medicina i posa en valor la tradició científica i cultural del territori.
Presentació a l'Hospital Sant Andreu
La presentació del llibre tindrà lloc aquest dimarts 14 d'abril a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala Gòtica de l'Hospital Sant Andreu de Manresa, en un acte obert al públic.