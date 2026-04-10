Anna Fernández presenta «El jo inefable» amb diverses cites a Manresa per Sant Jordi

Anna Fernández Roca ha publicat El jo inefable, un nou llibre que s'endinsa en la reflexió sobre la consciència, la vivència interior i el coneixement propi. L'obra es donarà a conèixer a Manresa amb diverses presentacions els pròxims dies, coincidint amb el període previ a la diada de Sant Jordi.
Dues presentacions a la ciutat
La primera presentació tindrà lloc el diumenge 13 d'abril a les 7 de la tarda a la llibreria Parcir, mentre que la segona serà el 19 d'abril a les 6 de la tarda a l'espai Annamasté. Ambdues cites oferiran l'oportunitat d'endinsar-se en el contingut del llibre i compartir impressions amb l'autora en un format proper.
A més, El jo inefable també serà present durant la diada de Sant Jordi amb una parada a la plaça Sant Domènec, on els lectors podran conèixer de primera mà l'obra.
Una proposta literària de recerca interior
El llibre planteja una mirada introspectiva sobre l'experiència humana, amb una escriptura que vol explorar allò que sovint resulta difícil d'expressar amb paraules. Segons es desprèn del text, l'obra proposa una actitud d'obertura davant el coneixement i una reflexió sobre la presència, la identitat i el sentit de la vida.
L'autora defineix el llibre com "un estat invisible, silenciós i tanmateix fet paraula", amb la voluntat d'arribar al lector, inspirar-lo o oferir-li noves perspectives.
Pròleg i col·laboracions
El jo inefable compta amb el pròleg d'Oriol Pérez, musicòleg i crític literari, i amb un comentari de Karma Tenpa, monjo budista. Ambdues aportacions complementen el contingut de l'obra i en reforcen el caràcter reflexiu i espiritual.
Un llibre per a la reflexió
Amb aquesta publicació, Anna Fernández Roca proposa un text que convida a aturar-se, escoltar i aprofundir en la pròpia experiència vital. Les presentacions previstes a Manresa esdevenen una oportunitat per apropar aquesta proposta al públic i generar espais de diàleg entorn del creixement personal i la consciència.