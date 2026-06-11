El Club dels Friki Books de Súria tanca el curs dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove

El Club dels Friki Books de la Biblioteca de Súria ha celebrat l'acte de cloenda de la seva participació en els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove del curs 2025-26, una iniciativa que fomenta la lectura entre infants i joves i que compta amb la implicació dels centres educatius de la vila dins del programa Súria Municipi Lector.
La jornada va servir per posar punt final a un curs de lectures compartides, debats literaris i votacions que permeten als participants actuar com a jurat d'uns premis de referència en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil en català.
Els llibres més votats pels lectors suriencs
Els vots emesos pels membres del Club dels Friki Books s'afegeixen als de milers d'infants i joves de tots els territoris de parla catalana que participen en els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove, convocats pel Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (Ibbycat).
En la categoria de 5è i 6è de primària, el llibre més votat va ser La cançó del soldadet, de Pep Puig. El segon lloc va correspondre a La locomotora i jo, de Pep Molist, mentre que L'illa dels murmuris, de Frances Hardinge, va ocupar la tercera posició.
Pel que fa al Club Jove, l'obra més valorada va ser El llop, de Saša Stanišić. El podi el van completar Criatures impossibles, de Katherine Rundell, en segona posició, i Lluny del món, de KP Kavafis, en tercera.
Tertúlia literària i diplomes de participació
L'acte de cloenda va comptar amb la participació de l'escriptora surienca Eva Ferrer Paniagua, que va oferir una explicació sobre la vida i la lluita de Rosa Parks, una de les figures més destacades del moviment pels drets civils als Estats Units.
La trobada també va incloure una tertúlia sobre els llibres llegits durant el curs i el lliurament dels diplomes de participació als nens i nenes que han format part de les activitats del Club dels Friki Books.
Implicació de les escoles del municipi
La participació surienca en aquests premis compta amb la col·laboració de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac, que formen part de les diferents accions de promoció de la lectura impulsades al municipi.
La gala de lliurament dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove d'aquesta edició se celebrarà aquest dijous a Reus, on es donaran a conèixer els guanyadors definitius escollits pels joves lectors participants.