Súria recupera la memòria del Cinema Califòrnia amb un documental a YouTube

L'Ajuntament de Súria ha publicat al seu canal de YouTube el documental L'efecte Kuleshov. Els rostres del Califòrnia, una producció que recupera la història del desaparegut Cinema Califòrnia. La iniciativa arriba quan falten pocs mesos per a la posada en marxa de la nova Biblioteca-Centre Cultural, construïda en el mateix espai que ocupava l'antiga sala.
Un record permanent del cinema surienc
L'Ajuntament de Súria ha fet públic al seu canal de YouTube el documental L'efecte Kuleshov. Els rostres del Califòrnia, una obra realitzada l'any 2007 amb la voluntat de preservar la memòria d'un dels equipaments culturals més emblemàtics de la vila.
La pel·lícula recupera la història del Cinema Califòrnia a través d'entrevistes, testimonis i imatges d'arxiu que expliquen el paper que aquesta sala va tenir en la vida de diverses generacions de suriencs. La publicació coincideix amb els mesos previs a l'entrada en funcionament de la nova Biblioteca-Centre Cultural, aixecada al mateix solar que ocupava el cinema abans del seu enderroc.
L'edifici va haver de ser demolit a començaments del segle XXI a causa dels problemes estructurals provocats per l'aluminosi. Tot i això, el record del Califòrnia ha continuat molt viu entre els veïns del municipi.
Un projecte impulsat per joves professionals
La realització del documental va reunir un equip de joves professionals que posteriorment han desenvolupat una destacada trajectòria en els àmbits audiovisual i periodístic.
El surienc Pep Ruiz es va encarregar de les entrevistes i la documentació, mentre que Jesús Monllaó va assumir el guió i la direcció. La direcció de fotografia i la producció van anar a càrrec del també surienc Jordi Bransuela. L'equip es completava amb Isaac Bonfill, Marc Capdevila i Yuri Español en les tasques de so, i Ethan Lewis Maltby en la composició musical.
La presentació pública del documental es va concebre com un homenatge al desaparegut cinema, evocant l'ambient de les grans estrenes cinematogràfiques. L'obra també va ser editada en format DVD amb disseny gràfic de la surienca Coaner Codina.
El títol del documental fa referència a l'efecte Kuleshov, un recurs visual considerat una de les bases del llenguatge cinematogràfic.
Una sala que va marcar una època
El Cinema Califòrnia va ser inaugurat l'any 1953, en una etapa en què el cinema constituïa una de les principals formes d'oci col·lectiu. Amb el temps, es va convertir en una de les sales de referència de la comarca i va sobreviure als altres dos cinemes que hi havia a Súria, l'Ideal i el Sórisa.
Més enllà de la projecció de pel·lícules, el Califòrnia va esdevenir un punt de trobada social i cultural per a moltes generacions. La seva trajectòria també va quedar recollida en el llibre El Califòrnia, una història de cine, escrit pel surienc Àngel Sanz Sala.
Un nou equipament per al segle XXI
La recuperació del documental coincideix amb una nova etapa per a aquest espai de la vila. En el solar que ocupava l'antic cinema s'ha construït la nova Biblioteca-Centre Cultural, concebuda com un dels grans equipaments culturals de Súria per a les properes dècades.
Amb la publicació de L'efecte Kuleshov. Els rostres del Califòrnia, l'Ajuntament vol mantenir viu el record d'un espai que va marcar la història cultural del municipi mentre es prepara l'obertura d'un nou centre destinat a esdevenir un referent de la vida cultural surienca durant el segle XXI.