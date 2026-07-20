Judici a l'home acusat d'assassinar la parella embarassada a Manresa el 2023: demanen gairebé 42 anys de presó

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà a partir del 7 de setembre l'home acusat d'assassinar la seva parella, embarassada de quatre mesos, al domicili que compartien al carrer Gaudí de Manresa l'any 2023. El procés, que es prolongarà previsiblement fins al 23 de setembre, se celebrarà davant d'un tribunal del jurat i revisarà un cas que va commocionar profundament la capital del Bages el maig de 2023. La Fiscalia sol·licita una condemna de 41 anys i 11 mesos de presó per un conjunt de delictes que inclouen assassinat, avortament, detenció il·legal, lesions i maltractament habitual en l'àmbit de la violència de gènere.
Un cas que va sacsejar Manresa
Els fets es remunten a la nit del 5 al 6 de maig de 2023. La víctima, de 31 anys i embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, va ser localitzada sense vida al pis on convivia amb la seva parella, al carrer Gaudí de Manresa.
Inicialment, la investigació no va detectar indicis evidents de criminalitat, però els resultats de l'autòpsia i les diligències practicades pels Mossos d'Esquadra van acabar apuntant la parella de la dona com a presumpte autor dels fets. L'home va ser detingut dies després i va ingressar a presó provisional, situació en què continua des del 17 de maig d'aquell any i que ha estat prorrogada judicialment.
La mort va provocar una forta commoció a la ciutat. Un centenar de persones es van concentrar a la plaça Major en un minut de silenci presidit per la consellera d'Igualtat, Tània Verge, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l'alcalde de Prats de Lluçanès, municipi d'origen de la víctima. Durant l'acte es va reclamar erradicar la violència masclista i es va expressar el suport institucional i ciutadà a la família.
La Fiscalia descriu una relació marcada pel control i la violència
En el seu escrit d'acusació, la Fiscalia sosté que la relació sentimental, iniciada pocs mesos abans dels fets, "va estar sempre presidida pel menyspreu" de l'acusat cap a la víctima "per la seva condició de dona". Segons el ministeri públic, aquest comportament es manifestava en actituds de control constants, com revisar-li les trucades abans que pogués respondre-les, mostrar gelosia envers una relació anterior, anar-la a buscar al lloc de treball per controlar els seus desplaçaments o impedir-li passar les festes de Nadal de 2022 amb la seva família.
La Fiscalia també afirma que l'octubre de 2022 l'acusat hauria mantingut la dona tancada durant dos dies en una habitació del domicili de la seva mare fins que ella va accedir a les seves exigències. Igualment, recull dos episodis d'agressions físiques, un coincidint amb aquella retenció i un altre l'abril de 2023, en què presumptament li va provocar lesions al rostre i en altres parts del cos que no van arribar a denunciar-se ni van ser objecte d'assistència mèdica.
L'acusació sosté que va colpejar-la i la va escanyar
Segons l'escrit d'acusació, entre les onze de la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig de 2023, l'acusat va atacar la dona al domicili que compartien.
La Fiscalia relata que primer li va propinar diversos cops al cap, inclòs el rostre, amb la finalitat de deixar-la sense capacitat de defensar-se. Posteriorment, sempre segons aquesta versió, li va comprimir el coll amb les mans fins a provocar-li una insuficiència respiratòria aguda derivada d'un edema pulmonar, causa de la seva mort.
El ministeri públic considera igualment que l'acusat era plenament conscient que la víctima estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes i sosté que també va actuar assumint o buscant la mort del fetus.
Cinc delictes i gairebé 42 anys de presó
Per aquests fets, la Fiscalia acusa l'home d'un delicte contra la integritat moral, un delicte de detenció il·legal, dos delictes de lesions, un delicte d'assassinat i un delicte d'avortament. En tots els casos aprecia l'agreujant de discriminació per raó de gènere i, en diversos dels delictes, també la circumstància d'haver-los comès contra la parella.
La petició global de pena ascendeix a 41 anys i 11 mesos de presó, distribuïts de la manera següent: 3 anys de presó pel delicte contra la integritat moral; 3 anys i 11 mesos per la detenció il·legal; 1 any de presó per cadascun dels dos delictes de lesions; 24 anys de presó pel delicte d'assassinat, i 8 anys de presó pel delicte d'avortament.
A més de les penes de presó, la Fiscalia demana diverses prohibicions d'aproximació i comunicació amb els familiars de la víctima, la privació del dret a la tinença i port d'armes en els delictes corresponents, cinc anys de llibertat vigilada un cop complerta la pena d'assassinat i altres penes accessòries previstes al Codi Penal.
Una indemnització de 200.000 euros
En l'àmbit de la responsabilitat civil, el ministeri públic reclama que l'acusat indemnitzi els pares de la víctima amb 100.000 euros per a cadascun d'ells, és a dir, un total de 200.000 euros.
Durant el judici està previst que declarin, entre altres, diversos amics de la parella que van estar amb ells durant les hores prèvies a la mort, persones que haurien mantingut converses amb la víctima poc abans dels fets i una amiga íntima que, segons la Fiscalia, coneixia els problemes de la relació. També compareixeran els pèrits i els investigadors que van intervenir en la instrucció del cas.
Un jurat popular decidirà el veredicte
El procediment començarà el 7 de setembre a l'Audiència de Barcelona i es desenvoluparà davant d'un tribunal del jurat. Segons el calendari previst, les sessions s'allargaran fins al 23 de setembre, quan quedarà vist per a veredicte.