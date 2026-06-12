Junts reclama un pla de xoc per revertir la degradació de les zones verdes de Manresa

Junts Manresa presentarà al ple municipal d'aquest dijous una moció per reclamar un pla de xoc urgent que permeti revertir l'estat de degradació que, segons la formació, presenten nombroses zones verdes, parcs, jardins, rotondes i espais públics de la ciutat. El grup considera que la manca de manteniment s'ha convertit en una problemàtica visible a tots els barris i que afecta tant la imatge de Manresa com la qualitat de vida de la ciutadania.
La iniciativa planteja diverses mesures concretes, entre les quals una inspecció tècnica dels espais amb major acumulació de vegetació seca, l'execució urgent de treballs de sega i desbrossament, actuacions específiques per reduir la presència d'espigues i la presentació d'un informe municipal sobre l'estat de les zones verdes abans de final d'any.
Una crítica al manteniment dels espais públics
La moció parteix de la constatació, segons Junts, d'un deteriorament progressiu del manteniment ordinari de la ciutat. El grup municipal assegura que durant els darrers mesos s'ha fet especialment visible la proliferació d'herbes altes en parcs i jardins, la manca de sega en espais públics, la presència d'arbustos sense esporgar, l'acumulació de vegetació seca i el mal estat de molts escocells i zones enjardinades.
Per a la formació, aquesta situació va més enllà d'una qüestió estètica. Considera que el manteniment dels espais verds té una incidència directa en la percepció que els veïns tenen de la ciutat i en la qualitat dels espais comuns.
Des de Junts sostenen que l'estat actual transmet una sensació de deixadesa que es percep en nombrosos barris i que contribueix a deteriorar la imatge global de Manresa. En aquest sentit, argumenten que els espais públics són un dels principals elements de contacte diari entre l'administració i la ciutadania, i que el seu estat condiciona la valoració que els veïns fan de la gestió municipal.
La formació considera que els ciutadans tenen dret a disposar d'uns espais públics ben conservats i que el manteniment quotidià hauria de formar part de les prioritats permanents de qualsevol govern local.
El paper de les zones verdes en la vida dels barris
Més enllà de la seva funció ornamental, Junts defensa que les zones verdes constitueixen un element essencial del patrimoni urbà. Els parcs, jardins i espais enjardinats actuen com a punts de trobada, de descans i de relació social, especialment per a col·lectius com la gent gran, les famílies amb infants o les persones que conviuen amb animals de companyia.
La moció remarca que aquests espais contribueixen a millorar la qualitat ambiental de la ciutat i a generar entorns més agradables i saludables. Per aquest motiu, la formació considera que el seu manteniment no hauria de dependre d'actuacions puntuals, sinó formar part d'una estratègia continuada de conservació.
Segons Junts, la manca de cura en aquests espais provoca un deteriorament progressiu que acaba afectant la seva funcionalitat i el seu ús ciutadà. La presència d'herbes altes, vegetació seca o zones mal conservades pot reduir-ne l'atractiu i afavorir una percepció de degradació que acaba repercutint en el conjunt dels barris.
La prevenció d'incendis, una de les preocupacions centrals
Un dels eixos principals de la moció és la prevenció d'incendis. La formació alerta que l'arribada dels mesos de més calor obliga a extremar les precaucions en aquells espais urbans i periurbans on s'acumula vegetació seca.
Junts considera que l'Ajuntament hauria d'identificar amb antelació els punts més sensibles i actuar-hi abans que apareguin situacions de risc. En aquest sentit, defensa que les polítiques de manteniment tenen també una funció preventiva i que la retirada de vegetació seca pot contribuir a reduir possibles incidents.
La formació sosté que l'acumulació d'herbes seques durant setmanes o mesos incrementa la vulnerabilitat d'algunes zones i que la millor estratègia és actuar de manera anticipada. Per aquest motiu, una de les mesures incloses en la moció és la realització d'una inspecció tècnica específica per detectar les àrees amb major risc i establir prioritats d'intervenció.
Aquesta inspecció hauria de servir, segons Junts, per elaborar una planificació més eficient dels recursos municipals i concentrar els esforços en aquells espais que requereixen una actuació més urgent.
El problema de les espigues i els animals de companyia
La moció també dedica un apartat específic a la proliferació d'espigues seques en parcs, escocells, vorals i altres espais utilitzats habitualment per persones amb gossos.
Segons la formació, aquesta és una preocupació recurrent entre molts propietaris d'animals de companyia, especialment durant la primavera i l'estiu. Les espigues poden provocar lesions importants als animals, tant a les potes com a les orelles, els ulls o les vies respiratòries.
Junts recorda que cada any es registren nombrosos casos que obliguen a intervencions veterinàries i que generen molèsties i patiment als animals afectats. Per aquest motiu, considera necessari reforçar les tasques de sega i manteniment en aquelles zones que registren una major presència de gossos.
La formació defensa que aquesta problemàtica és perfectament identificable i que es poden establir actuacions preventives específiques per reduir-ne l'impacte. Això inclouria un seguiment més intensiu dels espais habitualment freqüentats pels propietaris d'animals de companyia.
Escocells amb vegetació descontrolada i acumulació de residus
Un altre dels aspectes que Junts posa sobre la taula és l'estat de molts escocells de la ciutat. Segons la formació, en nombrosos carrers la vegetació espontània ha crescut de manera considerable, fins al punt d'arribar a ocultar parcialment alguns arbres.
Aquesta situació, asseguren, contribueix a reforçar la sensació d'abandonament de l'espai públic. A més, denuncien que la vegetació acumulada acaba convertint-se sovint en un punt de retenció de residus.
Llaunes, papers, envasos i altres deixalles queden amagats entre les herbes i són difícils de detectar o retirar. Segons Junts, aquest fenomen acaba generant una doble problemàtica: d'una banda, la manca de manteniment de la vegetació i, de l'altra, l'acumulació de brutícia.
La formació considera que aquests exemples són només una mostra visible d'una problemàtica més extensa que afecta diferents espais públics de la ciutat i que requereix una actuació global.
Les mesures que planteja la moció
Per donar resposta a aquesta situació, Junts ha inclòs a la moció un conjunt de propostes concretes. La primera és la realització d'una inspecció tècnica de les zones urbanes i periurbanes amb major acumulació de vegetació seca. L'objectiu és identificar punts de risc i establir una jerarquia d'actuacions segons el grau de necessitat.
La segona mesura consisteix en l'elaboració i execució urgent d'un pla de xoc de manteniment. Aquest pla inclouria treballs de sega, desbrossament, esporga, neteja i retirada de restes vegetals, així com una intensificació de les tasques de conservació en escocells, parterres, rotondes, talussos i altres espais públics.
En tercer lloc, la moció reclama actuacions específiques per controlar la presència d'espigues en aquelles zones amb una elevada freqüentació d'animals de companyia.
Finalment, Junts demana que abans de finalitzar l'any el govern municipal presenti un informe detallat davant la comissió informativa corresponent sobre l'estat de les zones verdes municipals, les actuacions executades i les previstes per als mesos següents.
Una crítica a les prioritats del govern municipal
Més enllà de les mesures concretes, la moció incorpora una crítica política a la gestió municipal dels darrers anys. Junts considera que el govern local ha dedicat massa esforços a anunciar projectes de futur mentre s'han anat acumulant problemes quotidians als carrers i als barris.
La formació defensa que la qualitat d'una ciutat no depèn únicament de les grans inversions o dels projectes estratègics, sinó també de la cura dels serveis bàsics i del manteniment ordinari.
Segons argumenta, la neteja dels carrers, l'estat dels jardins, la conservació dels parcs i la gestió dels espais públics són elements que influeixen directament en la percepció ciutadana i en el sentiment de pertinença als barris.
En aquest sentit, Junts considera que Manresa necessita recuperar l'atenció pels detalls quotidians i reforçar les polítiques de manteniment per evitar que la sensació de deixadesa continuï estenent-se.
El debat arribarà al ple municipal
La moció es debatrà en el ple municipal previst per aquest dijous. Junts espera obtenir el suport de la resta de grups polítics i que el govern municipal assumeixi la necessitat d'actuar de manera immediata.
La proposta arriba en un moment en què la ciutat entra en els mesos de més calor, una circumstància que, segons la formació, fa encara més urgent la intervenció en els espais verds i les zones amb acumulació de vegetació seca.
Amb aquesta iniciativa, el grup municipal vol situar el debat sobre el manteniment urbà al centre de l'agenda política i reivindicar la necessitat de reforçar la cura dels espais públics com una de les principals responsabilitats de l'administració local. Segons Junts, recuperar una ciutat "cuidada, endreçada i ben mantinguda" passa per actuar de manera immediata sobre aquells elements que formen part del dia a dia dels veïns i que condicionen la seva percepció de l'estat general de Manresa.