«Jugueu brut»: forta enganxada entre la CUP i Junts al ple de Manresa pels actes vandàlics del 8-M

El ple d'aquest dijous va viure moments d'alt voltatge i no només per l'expulsió de la regidora de Vox, Inma Cervilla, per fomentar discursos d'odi. Un altre punt calent de la sessió va ser quan Junts va voler fer entrar com a moció "d'urgència" una proposició per condemnar l'atac que va patir a la seva seu del passeig de la República durant la manifestació del 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Els nacionalistes van fer entrar la moció just quan començava el ple.
L'escalada dialectal no va ser, ni tan sols, pel debat de fons del text, sinó per la seva inclusió a l'ordre del dia. Els grups municipals tenen el dret de presentar una moció sobrevinguda fins a última hora i que s'inclogui en l'ordre del dia per al seu debat, però abans de debatre-la han de justificar el motiu de la urgència i el ple ha d'aprovar la seva inclusió.
Perquè després d'onze dies?
El debat sobre la urgència o no urgència de la moció, un cop transcorreguts onze dies des dels fets, va ser contrariada pel govern, però sobretot per la CUP-Fem Manresa -que ha inclòs recentment la denominació de CUP al nom del seu grup municipal-.
Quan l'alcalde Marc Aloy va demanar a la regidora Lluïsa Tulleuda que justifiqués la urgència de la moció, la juntaire va començar a defensar el contingut de la moció, però l'alcalde la va interrompre de seguida. "Senyora Tulleuda, no li demano que em defensi la moció, sinó que em justifiqui la seva urgència", la va advertir. La regidora va seguir defensant la "gravetat" dels fets i la necessitat d'una condemna municipal, però no va respondre sobre perquè no l'havien entrat per vies ordinàries "si havien tingut temps de sobres". Davant la impossibilitat de respondre, Aloy va resumir que "no veig la urgència per enlloc", sensació que va ratificar la portaveu del govern Mariona Homs.
Els retrets van pujar de to, però, quan va ser el torn de la CUP-Fem Manresa. La regidora Gemma Boix va retreure a Junts que "jugueu brut" i els va recordar que just després dels fets "vàreu convocar una junta de portaveus extraordinària, però no vàreu dir res de cap moció" i "a la junta de portaveus ordinària prèvia al ple, heu assegurat que el tema estava tancat", i ara "ens sortiu amb això". "Fa més de deu dies que van passat aquells fets i la podíeu haver entrat com una moció ordinària i no ho vàreu fer", ha conclòs visiblement indignada.
Un últim detall a la votació
L'entrada de la moció a l'ordre del dia no va prosperar pels vots en contra del govern i de la CUP-Fem Manresa, però en el recompte de vots, encara hi va haver una última sorpresa. La número 2 de Sergi Perramon al grup Nacionalista, Maria dels Àngels Curtichs va trencar la disciplina del vot i es va abstenir en comptes de votar-hi a favor. En els darrers dies, la 2 del grup Nacionalista s'ha mostrat visiblement contrariada per les condicions del pacte d'Avenç amb Junts.