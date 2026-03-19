Expulsen la regidora de Vox del ple de Manresa

La Policia Local ha hagut d'expulsar la regidora de Vox de Manresa, Inmaculada Cervilla, enmig del ple d'aquest dijous. En el marc de l'aprovació d'una moció per crear una mesa per combatre el maltractament infantil, Cervilla ha aprofitat la seva intervenció per fer un discurs sense relació amb el tema que s'estava tractant. Quan l'alcalde del municipi, Marc Aloy, li ha demanat que es limités a parlar de la moció, la regidora no ha respectat els torns de paraula i el batlle ha avisat els agents per fer-la fora.
La moció que es volia aprovar, defensada per tots els grups municipals excepte per Vox, tractava sobre crear una mesa per prendre mesures i combatre el maltractament infantil. Al torn de Vox, la regidora Cervilla ha dit que també estava en contra del maltractament infantil -tot i que no ha votat a favor- i ha defensat "enviar els menes amb les seves famílies perquè no estiguin sols". Llavors, Aloy li ha aturat el micròfon i ha donat la paraula a la regidora de la Cup.
Roser Alegre, però, no ha pogut parlar perquè Cervilla ha continuat parlant, i el batlle ha avisat la Policia Local que era als baixos de l'Ajuntament. Dos agents han vingut fins a la sala del ple i han fet fora, sense resistència, la regidora de Vox.