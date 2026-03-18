Vox recorre als tribunals la zona de baixes emissions de Manresa

El grup municipal de Vox a Manresa ha anunciat que ha interposat un recurs contenciós administratiu contra la zona de baixes emissions (ZBE) de la ciutat. La formació afirma que ha pres aquesta decisió després que el govern municipal hagi rebutjat les propostes i al·legacions presentades durant el procés administratiu.
Vox porta el debat de la ZBE als jutjats
Segons la formació, el recurs s'ha presentat davant la jurisdicció contenciosa administrativa amb l'objectiu de frenar l'aplicació de la ZBE. Vox sosté que ja havia advertit, durant el període d'exposició pública, de suposades "mancances tècniques i jurídiques" de la normativa.
En aquest sentit, el partit assegura que les seves al·legacions detallaven un possible impacte negatiu de la mesura sobre una part de la ciutadania, especialment en relació amb la mobilitat i l'economia domèstica. També afirma que el govern municipal no ha tingut en compte cap de les modificacions plantejades.
Crítiques a una mesura que qualifiquen d'"ideològica"
La portaveu de Vox a l'Ajuntament, Inma Cervilla, ha assegurat que la zona de baixes emissions respondria, segons el seu criteri, a una decisió "purament ideològica". La cap municipal de la formació d'extrema dreta ha afirmat que la mesura perjudicaria especialment les persones amb menys recursos, ja que -segons defensa- "no tothom pot assumir el cost de renovar el vehicle". En aquesta línia, ha sostingut que la ZBE tindria un impacte directe sobre treballadors i autònoms que depenen del cotxe en el seu dia a dia.
Dubtes sobre els estudis tècnics
Des de Vox també es posa en dubte que la implantació de la ZBE estigui avalada per estudis tècnics suficients. La formació assegura que no s'haurien presentat informes "rigorosos" que demostrin l'eficàcia de la mesura en la millora de la qualitat de l'aire.
Així mateix, Cervilla ha criticat que -sempre segons la seva versió- s'estiguin aplicant restriccions a la mobilitat sense una planificació clara ni alternatives per a les persones que necessiten el vehicle privat.
La portaveu espanyolista també ha apuntat que, com a capital de comarca, Manresa podria veure's afectada per aquestes limitacions en relació amb els desplaçaments de persones que hi treballen o hi accedeixen des d'altres municipis.
Rebuig a les restriccions i defensa d'alternatives
La formació insisteix que, "tot i defensar la protecció del medi ambient", considera que les mesures adoptades no serien "ni proporcionades ni socialment equitatives". En aquest sentit, Vox afirma que rebutja les polítiques que, segons diu, "criminalitzen" l'ús del vehicle privat i reclama alternatives més realistes.
Inici d'un procés judicial
Amb la presentació del recurs, Vox obre ara la via judicial per intentar aturar la implementació de la ZBE. La formació assegura que utilitzarà tots els mecanismes legals al seu abast per defensar el que considera els drets dels ciutadans de Manresa.