Fem Manresa torna a reclamar la creació del Servei d'Atenció a Homes per prevenir violències masclistes

El grup municipal de Fem Manresa tornarà a portar al ple de l'Ajuntament la reclamació per crear el Servei d'Atenció a Homes (SAH), una eina orientada a la prevenció de les violències masclistes. La proposta busca desencallar un acord aprovat per unanimitat el gener del 2021 que, segons denuncien, encara no s'ha materialitzat.
Una proposta aprovada fa quatre anys sense desplegament
El gener del 2021, el ple municipal va donar suport unànime a la creació del Servei d'Atenció a Homes, impulsat inicialment per Fem Manresa. L'objectiu d'aquesta iniciativa era promoure relacions no violentes i implicar els homes en la prevenció de les violències masclistes.
Malgrat aquest consens polític, la Fem Manresa denuncia que no s'han fet avenços concrets en la posada en marxa del servei. Per aquest motiu, la formació presentarà una nova moció en el ple d'aquest dijous per instar el govern municipal a complir amb el compromís adquirit.
Posar el focus en la prevenció
Des de la candidatura defensen que l'abordatge de les violències masclistes no pot centrar-se exclusivament en l'atenció i la protecció de les dones. "Cal apostar també per la prevenció de les conductes violentes, incidint en qui les pot acabar exercint", argumenten.
En aquest sentit, situen el problema en una estructura social i cultural marcada pel patriarcat, que, segons apunten, promou models de masculinitat basats en la força, l'agressivitat, la dominació o la manca d'expressió emocional. Aquests patrons, asseguren, no només faciliten l'aparició de conductes violentes, sinó que també tenen un impacte negatiu en el benestar emocional dels mateixos homes.
Un servei per intervenir abans que aparegui la violència
La proposta del Servei d'Atenció a Homes es planteja com una eina preventiva i comunitària. L'objectiu és treballar amb homes per abordar conductes masclistes, millorar la gestió de conflictes i fomentar models de masculinitat més igualitaris.
Segons la Fem Manresa, disposar d'aquest servei permetria "prevenir situacions de violència abans que es produeixin, reduir la reincidència i oferir espais de reflexió i responsabilització". A més, consideren que reforçaria les polítiques municipals en matèria d'igualtat, convivència i cohesió social.
Reclam d'un pla concret i calendaritzat
La moció que es debatrà al ple inclou diversos acords per avançar en el desplegament del SAH. En primer lloc, es proposa reafirmar el compromís municipal amb aquest servei i instar el govern a posar-lo en marxa abans que finalitzi l'actual mandat.
A més, es reclama l'elaboració d'un pla d'implementació en un termini màxim de sis mesos. Aquest document hauria de definir el model d'intervenció, la cartera de serveis -que inclouria atenció individual i grupal, tallers i accions comunitàries-, així com la dotació pressupostària, els recursos humans necessaris i el calendari d'obertura.
Mesures provisionals mentre no es desplega el servei
Finalment, la proposta també contempla accions a curt termini mentre que el servei no sigui una realitat. En aquest sentit, la Fem Manresa planteja intensificar les accions de sensibilització i formació dirigides a homes.
Aquestes iniciatives inclourien programes educatius i comunitaris orientats a la desconstrucció de les masculinitats tòxiques i a la promoció de relacions igualitàries. L'objectiu és començar a actuar de manera immediata en la prevenció de les violències masclistes, tot i l'absència del servei específic.