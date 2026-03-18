Junts proposarà al ple que l'Estat cedeixi a Manresa els pisos de la Sareb

El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Manresa presentarà al ple d'aquest dijous una moció per reclamar al govern espanyol la cessió dels habitatges de la Sareb a la ciutat. La proposta s'ha donat a conèixer en roda de premsa pels regidors Ramon Bacardit i Lluïsa Tulleuda, que també han detallat diversos precs i preguntes sobre qüestions de ciutat.
Proposta per incorporar 259 habitatges al parc públic
La principal iniciativa del grup és una moció per instar l'Estat a cedir a l'Ajuntament els habitatges de la Sareb a Manresa, que segons dades exposades serien 259.
Segons ha explicat Ramon Bacardit, la proposta es fonamenta en diversos arguments. D'una banda, ha defensat que aquests immobles "provenen d'un rescat amb diners públics" i, per tant, haurien de tenir una funció social. De l'altra, ha remarcat la manca d'habitatge assequible a la ciutat, especialment per a joves i col·lectius vulnerables.
El grup considera que la cessió permetria incrementar "de forma ràpida i exponencial" el parc públic d'habitatge i, alhora, contribuir a millorar problemes de convivència en "alguns d'aquests pisos actualment ocupats". En aquest sentit, han apuntat que l'empresa municipal Fòrum SA podria assumir-ne la gestió, tot i que caldria reforçar-ne els equips.
Queixes per la recollida de residus
En l'àmbit dels precs i preguntes, Lluïsa Tulleuda ha exposat diverses problemàtiques relacionades amb la recollida de residus. Una de les qüestions fa referència al carrer de la Verge de les Angústies, al barri de Mion, on veïns denuncien dificultats d'accés als punts de recollida. Segons el grup, fa vuit mesos que es va plantejar la problemàtica i encara no s'ha donat cap solució definitiva. Junts demana saber en quin punt es troba l'estudi i per què s'ha allargat tant la resposta municipal.
Dubtes sobre la gestió dels contenidors de roba
Una altra de les preguntes se centra en la proliferació de contenidors de recollida de roba en diversos punts de la ciutat. El grup municipal ha traslladat les queixes de veïns i comerciants, que alerten de molèsties i acumulació de residus al voltant d'aquests espais. Per aquest motiu, Junts vol conèixer quin és el model de gestió, quines entitats o empreses hi intervenen i quins criteris es segueixen per determinar la ubicació dels contenidors.
Tancament del parc de la Casa Caritat
El grup també preguntarà sobre el funcionament del parc de la Casa Caritat, especialment pel que fa als horaris de tancament. Segons han exposat, hi ha queixes recurrents per incompliments i per deficiències en els sistemes de tancament. Junts demana revisar els protocols actuals, garantir que el parc es tanqui a l'hora establerta i reparar de manera urgent els accessos malmesos. També planteja la possibilitat d'incorporar sistemes de tancament automatitzats o remots.
Retards en la regulació de les terrasses Covid
Finalment, el grup ha tornat a posar sobre la taula la situació de les anomenades terrasses Covid, que ocupen part de la calçada. Segons han recordat, es tracta d'una mesura excepcional que s'ha anat prorrogant des de la pandèmia.
Un any després d'haver preguntat per l'estat de la modificació de l'ordenança, Junts denuncia que encara no s'ha aprovat cap regulació definitiva. El grup demana explicacions pels retards i reclama una solució que equilibri la seguretat de la via pública amb l'activitat econòmica.
En paral·lel, han expressat dubtes sobre la voluntat política del govern municipal per abordar aquesta qüestió, després de diversos anys sense una resolució clara.