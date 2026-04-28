El FNC es rearma a Manresa i marca distàncies amb Aliança Catalana: «No volem fer sabó de ningú»

El Front Nacional de Catalunya (FNC) presentarà candidatura a les eleccions municipals de 2027 a Manresa i ja té escollida la persona que encapçalarà la llista, tot i que de moment no n'ha volgut revelar el nom. Així ho ha confirmat el dirigent del partit al territori, Jordi Corderroure, en declaracions a Nació Manresa, en què ha assegurat que el candidat es farà públic més endavant: “Ho anunciarem quan toqui".
L'anunci suposa el primer moviment explícit del partit de cara als comicis municipals i certifica la voluntat de mantenir presència institucional a la capital del Bages, després de l'entrada al consistori en el mandat actual. El FNC defensa que continua disposant dels drets electorals associats a aquella representació, malgrat els canvis polítics que s'han produït posteriorment.
Un precedent marcat per la ruptura amb els regidors electes
El FNC va obtenir representació a l'Ajuntament de Manresa en les darreres eleccions municipals amb dos regidors, Sergi Perramon i Maria Àngels Curtichs. Tanmateix, poc després de l'inici del mandat, tots dos es van desvincular de la formació, fet que va deixar el partit sense presència directa dins del grup municipal.
Aquesta ruptura ha marcat el recorregut posterior del FNC a la ciutat. Perramon treballa en una candidatura conjunta amb Junts per Catalunya de cara a les eleccions de 2027, Aliança Catalana s'hi presentarà per primera vegada amb Clàudia Barés, i Impulsem també escollirà presentar-se en solitari. Tot plegat reconfigura l'espai polític conservador i obliga el FNC a reconstruir una nova proposta per mantenir-se en l'escenari municipal.
Malgrat aquesta situació, Corderroure ha recordat que el partit conserva la legitimitat política i els drets electorals derivats dels resultats obtinguts, i que això els permet afrontar amb garanties la preparació de la nova candidatura.
Estratègia de reconstrucció i implantació local
La confirmació de la candidatura s'emmarca en una estratègia de reimplantació del partit al territori, amb la voluntat de bastir una nova llista i reforçar la seva estructura local. Tot i no concretar noms, des del FNC s'assegura que ja s'està treballant en la configuració de l'equip que acompanyarà el cap de llista.
La formació pretén presentar-se com una opció amb "identitat pròpia" dins l'escenari polític manresà, en un context en què diferents formacions competeixen per captar votants en espais ideològics similars. En aquest sentit, la direcció del FNC defensa que vol consolidar un projecte amb continuïtat i arrelament a la ciutat.
Voluntat de diferenciar-se d'Aliança Catalana
Un dels elements que ha volgut subratllar Corderroure és la voluntat del FNC de marcar distàncies respecte d'altres formacions, especialment d'Aliança Catalana, el partit liderat per Sílvia Orriols. Segons ha explicat, el FNC aposta per un discurs propi i rebutja "determinades actituds" que atribueix als de Ripoll.
“Nosaltres no volem fer sabó de ningú, ni d'immigrants, ni de discapacitats, ni d'opositors polítics", ha afirmat el dirigent de la formació ultra, que ha volgut deixar clar que el seu projecte no se centra en la "confrontació directa amb col·lectius concrets". En la mateixa línia, ha assegurat que les persones amb posicionaments més intransigents “ja formen part d'altres alternatives polítiques", en una referència implícita a l'espai que representa Aliança Catalana.
Aquest posicionament busca, segons el partit, construir una "imatge diferenciada" i ampliar la seva base potencial de suport, tot i moure's també en un àmbit ideològic d'extrema dreta.
Un escenari polític obert de cara al 2027
L'anunci del FNC s'afegeix als primers moviments de configuració de candidatures de cara a les eleccions municipals de 2027 a Manresa. Tot i que encara queden mesos per a la cita electoral, els partits comencen a definir estratègies i lideratges en un context polític obert.
La ciutat viurà previsiblement una reconfiguració de l'oferta electoral, amb noves aliances i projectes en construcció. En aquest escenari, la decisió del FNC de presentar-se amb una candidatura pròpia i tenir el cap de llista ja escollit indica la voluntat de competir per mantenir o recuperar representació institucional.
Pendents de l'anunci del candidat
Un dels principals interrogants és, ara mateix, la identitat de la persona que encapçalarà la llista. Des del partit es manté el secret i no es donen pistes sobre el perfil del candidat, més enllà d'assegurar que es tracta d'una figura preparada per liderar el projecte a la ciutat.
L'anunci del nom serà un moment clau per mesurar les aspiracions del FNC i la seva capacitat d'atracció electoral, sobretot tenint en compte la força d'Aliança Catalana en el seu mateix segment electoral.