Impulsem Manresa prioritza anar sols a les municipals del 2027

Impulsem Manresa presentarà el proper 6 de maig Joan Vila com a candidat a l'alcaldia, amb una aposta clara per presentar-se en solitari a les eleccions municipals de 2027, tot i les propostes recents per articular una candidatura conjunta amb altres espais polítics. Així ho ha avançat Regió7, que ha donat a conèixer els plans de la formació municipalista per als propers comicis.
Prioritat clara: candidatura pròpia
Impulsem Manresa té decidit el seu full de ruta de cara a les eleccions municipals del 2027. La formació aposta per presentar-se amb una candidatura pròpia i descarta, d'entrada, integrar-se en una llista unitària amb altres forces, malgrat els moviments que s'han produït en aquest sentit.
En els darrers mesos, tant Junts per Manresa com Avenç Nacionalista havien plantejat la possibilitat d'impulsar una candidatura conjunta per aconseguir l'alcaldia de la ciutat. Tot i això, el cap de files d'Impulsem, Joan Vila, ho té clar: "la nostra prioritat és anar sols".
Presentació el 6 de maig
Aquest posicionament es farà visible el pròxim 6 de maig, quan Impulsem Manresa presentarà oficialment Vila com a alcaldable. L'acte servirà per donar el tret de sortida al projecte polític de la formació amb vista als comicis municipals.
La candidatura es planteja després d'un mandat en què Impulsem ha tingut un paper rellevant en el govern de la ciutat, amb ERC i el PSC, amb representació al consistori i capacitat d'incidència en les decisions municipals.
Voluntat de consolidar el projecte municipalista
Amb aquesta aposta inicial per concórrer en solitari, Impulsem vol reforçar el seu perfil com a força municipalista i transversal. La formació considera que pot continuar sent determinant en la governabilitat de Manresa també en el futur, mantenint la seva autonomia i identitat pròpia dins el panorama polític local.
La presentació del maig marcarà així l'inici d'un nou cicle per al partit, que buscarà consolidar la seva posició amb una proposta diferenciada i centrada exclusivament en la ciutat.
Altres negatives a una candidatura conjunta
L'aposta d'Impulsem Manresa per concórrer en solitari no és l'únic revés que han rebut els promotors de la candidatura unitària. La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, va assegurar que el regidor manresà Sergi Perramon li va plantejar integrar-se en una llista conjunta amb Junts per Manresa i Avenç Nacionalista de cara a les municipals del 2027, una proposta que la seva formació hauria rebutjat.
Segons Orriols, la negativa es va fonamentar en la voluntat de no compartir candidatura amb "una força processista", en referència al partit liderat per Ramon Bacardit.