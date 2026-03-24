Sílvia Orriols sacseja el tauler polític manresà: «Vam rebutjar anar amb Bacardit i Perramon»

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha assegurat que el regidor manresà Sergi Perramon li va proposar integrar-se en una candidatura conjunta amb Junts per Manresa i Avenç Nacionalista de cara a les eleccions municipals del 2027. Segons Orriols, aquesta proposta va ser rebutjada per la seva formació, que es va negar a concórrer als comicis amb "una força processista", en referència al partit de Ramon Bacardit.
Les declaracions s'han produït durant una roda de premsa de presentació de candidats, en resposta a la pregunta d'un periodista, i introdueixen un nou element en el panorama polític de Manresa, marcat recentment per l'anunci del denominat Pacte de la Llum.
Una proposta prèvia al pacte entre Junts i Avenç
Segons ha explicat Orriols, la proposta de candidatura unitària incloïa la participació d'Aliança Catalana juntament amb Junts i Avenç Nacionalista, amb l'objectiu de sumar forces i presentar una alternativa conjunta a les municipals de la capital del Bages. Tal i com va avançar Nació Manresa, Aliança Catalana pretenia incloure Perramon a la seva llista, però el manresà els va proposar la llista a tres.
La dirigent ha afirmat que la seva formació va optar per no sumar-s'hi per "no fer-li el joc a forces processistes", una decisió que, sempre segons la seva versió, hauria precedit l'acord posterior entre Junts i Avenç. Aquest pacte, fet públic recentment, s'ha formalitzat sense la participació d'Aliança Catalana.
El Pacte de la Llum, sense Aliança Catalana
L'entesa entre Ramon Bacardit, líder de Junts a Manresa, i Sergi Perramon es va escenificar amb la presentació del Pacte de la Llum, una aliança amb voluntat de construir una candidatura conjunta per disputar l'alcaldia el 2027.
Els promotors del pacte han defensat que la iniciativa neix amb la voluntat de sumar suports i de superar la fragmentació del vot que, segons la seva anàlisi, es va produir en les eleccions municipals del 2023. En aquest sentit, han deixat la porta oberta a la incorporació d'altres actors polítics i independents.
Les declaracions d'Orriols, però, apunten que aquest procés d'unitat hauria inclòs inicialment converses amb la seva formació.
Un nou element en el tauler polític local
L'afirmació de la líder d'Aliança Catalana introdueix un element de tensió i debat en el context polític manresà, a mesura que les diferents formacions comencen a posicionar-se de cara als comicis municipals del 2027.
Per ara, ni Junts per Manresa ni Avenç Nacionalista han fet declaracions públiques en relació amb les afirmacions d'Orriols, tot i que aquest dimarts al migdia participen al programa Passeu, passeu! de Canal Taronja. El Pacte de la Llum continua obert, segons van dir els seus impulsors, a noves incorporacions.