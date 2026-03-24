Sergi Perramon desmenteix Sílvia Orriols: «No és veritat que els oferís anar en coalició»

El regidor del grup Nacionalista a l'Ajuntament e Manresa i creador d'Avenç, Sergi Perramon, ha sortit al pas de les declaracions de Sílvia Orriols sobre un suposat oferiment per concórrer conjuntament amb Junts i Aliança Catalana a les eleccions municipals del 2027. En una entrevista al programa Passeu, passeu! d'Aina Font Torra al Canal Taronja, Perramon ha negat de manera contundent haver fet aquesta proposta, tot i que ha admès que sí que hi ha hagut converses sobre la necessitat d'agrupar l'oposició al govern actual.
Negació explícita del pacte a tres
Perramon ha estat clar en la seva resposta i ha assegurat que "aquestes declaracions no són veritat", rebutjant així la versió exposada per Orriols en una roda de premsa al Parlament. Segons el regidor, el contacte inicial no va partir d'ell, sinó de l'entorn d'Aliança Catalana. "La primera vegada van ser ells qui es van apropar a fer-me l'oferta", ha afirmat, tot afegint que aquesta aproximació es va produir en més d'una ocasió.
En aquest sentit, ha volgut desmentir que hagués plantejat una candidatura unitària amb tres formacions. "Que vaig oferir anar en coalició amb Aliança, Junts i nosaltres no és veritat", ha insistit. Perramon ha remarcat que, quan va rebre aquesta proposta, la va declinar perquè el seu projecte polític se centra en l'àmbit municipal i "no en la construcció de sigles".
Converses per reagrupar l'oposició
Malgrat la negativa a un acord concret, el regidor sí que ha reconegut que en les converses mantingudes es va abordar la necessitat de construir una alternativa àmplia al govern de l'alcalde Marc Aloy. "L'únic que vaig dir és que, per trobar una fórmula guanyadora de cara al 2027, cal reagrupar tota una sèrie de sectors descontents amb el govern actual", ha explicat.
Aquesta afirmació introdueix un matís rellevant respecte a la polèmica, ja que, tot i negar un pacte formal a tres, Perramon admet que va compartir amb Aliança el diagnòstic sobre la fragmentació de l'oposició i la necessitat de sumar forces. Amb tot, ha volgut deixar clar que això no es tradueix en una proposta concreta d'aliança amb Aliança Catalana.
"En cap cas, explícitament no vaig dir que s'hauria de fer un acord a tres", ha reiterat durant l'entrevista, insistint en el fet que les seves paraules s'han interpretat de manera incorrecta.
Crítiques a l'estratègia d'Aliança Catalana
Durant la seva intervenció, Perramon també ha aprofitat per marcar distàncies amb el projecte polític d'Aliança Catalana. Segons ha explicat, una de les raons per rebutjar qualsevol aproximació és que no se sent còmode amb l'orientació de la formació.
El regidor ha afirmat que la seva prioritat és "centrar-me en el municipi" i impulsar un canvi a la ciutat, mentre que, al seu parer, altres actors tenen objectius diferents. En aquest sentit, ha apuntat que Aliança Catalana estaria més enfocada a fer créixer el seu projecte polític que no pas a transformar la realitat local.
Una polèmica que s'afegeix al Pacte de la Llum
Les declaracions de Perramon arriben poques setmanes després de l'anunci del denominat Pacte de la Llum entre Junts per Manresa i Avenç Nacionalista, una aliança amb la qual ambdues formacions volen construir una alternativa al govern municipal de cara al 2027.
Precisament, Orriols afirmava que Perramon li hauria proposat sumar-se a aquesta estratègia conjunta, una opció que ella va rebutjar. Ara, el regidor matisa aquesta versió i la desmenteix, tot i reconèixer contactes previs i coincidències en l'anàlisi polític.
Interpretacions obertes de les converses
Mentre que Perramon nega haver fet una proposta formal de coalició a tres bandes, el fet que admeti haver defensat la necessitat de "reagrupar" l'oposició en les converses amb Aliança Catalana pot donar peu a interpretacions diverses.